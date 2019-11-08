Поездом, автомобилем, самолётом. Как дешевле и быстрее съездить в Крым

Стартовали продажи билетов на поезд в Крым. Уже через полтора месяца из Москвы можно будет доехать до Симферополя. Насколько это получится выгодно и быстро? Мы сравнили разные способы путешествия до полуострова.

Поезд

Продажи билетов стартовали в пятницу. За пару часов продали больше половины. Купить их можно онлайн — на сайте РЖД или компании "Гранд Сервис Экспресс". Первый поезд из Москвы поедет 24 декабря с Казанского вокзала. Путь займёт 33 часа. До Крыма обещают довезти с комфортом. Будут ходить двухэтажные поезда "Таврия". Билет в купе обойдётся в 2966 рублей. А если решитесь на СВ, то 9552 рубля.

Автобус

Автобусы до Симферополя ходят из Москвы ежедневно. Пять рейсов отправляются с утра до вечера. Поехать можно от станции метро "Щёлковская", от "Южных ворот" или от автостанций "Красногвардейская" и "Новоясеневская". Цена на билеты примерно одна — около трёх тысяч рублей. Это плюс. Из минусов — время в пути: ехать придётся один день и пять часов. То есть 29 часов на автобусе. Чуть быстрее, чем поездом, но комфорт совершенно иной.

Самолёт

Рейсов в Крым летает много. Например, 24 декабря — в день отправления — вылетает 16 прямых рейсов. Цена билета колеблется от 2500 до 6500 тысяч. Особенно приятно, если вы не привязаны к датам и вам всё равно, когда лететь и возвращаться. Иногда цены туда и обратно могут разниться вдвое. Долететь до Симферополя можно всего за два часа и 40 минут. Средний бюджет туда-обратно — 10–12 тысяч рублей (с учётом оплаты багажа).

Автомобиль

Романтики дорог не смогут проигнорировать такое приключение. Нужно проехать 1749 километров. И если не гнать, дорога займёт 25–26 часов. Это без ночёвки. С остановкой в отеле и осмотром достопримечательностей потратите пару-тройку дней. Нужно заложить в бюджет бензин, ночлег, участок платной дороги, еду. Автолюбители сообщают, что в среднем тратили 12 тысяч рублей в один конец. Но если вы поедете компанией, будете останавливаться там, где хотите, — ощущения от путешествия будут другие.