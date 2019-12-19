Британцы осваивают Крым. Эмигранты из СССР будут тестировать российский автопром

Эмигранты, покинувшие СССР ещё в середине прошлого века, рискнули зайти в Крым для освоения нового бизнеса. В Великобритании они построили небольшую сеть автосалонов, а в августе 2019 года купили крымскую техническую испытательную лабораторию. По мнению экспертов, они будут проводить испытания ввозимых в Россию автотранспортных средств, чтобы выдавать им обязательные для эксплуатации сертификаты безопасности и ПТС.

Компания "Севастопольская испытательная лаборатория" была открыта в октябре 2018 года. Её генеральным директором является Зубаржат Хамитова. В качестве видов деятельности компании указаны технические испытания, исследования, анализ и сертификация.

Крымская лаборатория полностью контролируется британской компанией "Стоянов & сыновья лимитед" (Stojanov & Sons Limited). Она основана в 1964 году Иваном Стояновым. Согласно информации с официального сайта компании, в 1942 году немцы вывезли Стоянова с Украины, а после войны он осел в Англии. В Соединённом Королевстве он открыл небольшой гараж, где продавал бензин и ремонтировал машины. Со временем гараж разросся до автосалона, Стоянов начал продавать подержанные автомобили, а впоследствии и новые.

В 1988 году Иван вышел на пенсию, и ответственность за управление бизнесом взял на себя его сын Пётр. Через три года Стоянов-младший открыл дилерский центр под названием Clearwater Cars. Сейчас центр имеет два автосалона, в которых предлагают новые и подержанные автомобили марок Peugeot, Ford, Toyota, KIA, Nissan, Volkswagen и другие.

В 2011 году Стояновы пополнили один из своих дилерских центров большим количеством таких престижных подержанных автомобилей, как Jaguar, Mercedes, Porsche, BMW и Audi. Но, судя по всему, спрос на люкс был невелик, сейчас эти марки не представлены в автосалоне.

Стояновы продолжили расширять семейный бизнес. Так, в сентябре 2017 года в прессе появилась новость о том, что один из салонов Clearwater Cars присоединился к сети MG, которая одна из первых в мире начала выпускать открытые спортивные автомобили в XX веке.

Директор по маркетингу MG Мэтью Чейн положительно отозвался о совместной работе двух компаний.

— У команды Clearwater Cars блестящая репутация. Мы не сомневаемся, что она станет отличным дополнением к нашей сети. Рост бизнеса является свидетельством стремления Ивана и его семьи к успеху, — сказал Чейн.

Это сотрудничество было вполне закономерным. С 1999 по 2012 год Пётр и его брат Тим вместе участвовали в ралли, и в большинстве случаев именно на машинах марки MG.

В отчёте компании "Стоянов & сыновья лимитед" за 2018 год указаны два человека, занимающие административные должности. Это Пётр и Ольга Стояновы. Пётр работает в организации с момента её основания, ему принадлежит доля более 75%, Ольга в бизнесе с 2010 года. Скорее всего, они муж и жена. Пётр и Ольга имеют британское гражданство и проживают непосредственно в Англии. В качестве должности Петра указано автомобильный дилер, у Ольги — управляющий.

За 2018 год Стояновы задекларировали активы компании на 2 млн 477 тысяч фунтов стерлингов (около 205,6 млн рублей). Из них половину суммы составляют материальные активы (земля, здания, мебель и оборудование компании). На момент подачи отчёта компания имела задолженность перед своим же руководством. 321,7 тысячи фунтов стерлингов (26,7 млн рублей) "Стоянов & сыновья лимитед" должна была выплатить Петру и 263 тысячи фунтов стерлингов (21,8 млн рублей) — Ольге.

Также с июня 2018 года Пётр и Ольга возглавляют C.D. Investments Staverton Ltd, основанную в 2007 году компанию по аренде и управлению недвижимостью.

Одной из услуг, которую предоставляют в Clearwater Cars, является прохождение так называемого МОТ-теста. Это обязательный ежегодный технический осмотр автомобилей старше трёх лет в Великобритании. Водители не имеют права ездить на машине, если они не прошли МОТ-тест. В Великобритании около 20 тысяч автосалонов, которые имеют право проводить испытания и выдавать сертификаты. В Соединённом Королевстве любое лицо может подать заявку на запуск станции MOT, для этого нужны минимальные критерии.

В России же необходимо сертифицировать новые автомобили — как отечественные, так и ввозимые из-за рубежа. Существуют сертификационные центры, которые выдают документы, подтверждающие соответствие транспортного средства, например, техническому регламенту Таможенного союза или нормам экологичности. Эти центры могут сотрудничать с любой аккредитованной лабораторией, которая имеет право на проведение определённого вида проверок.

По словам независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, в зависимости от лаборатории проверяются различные параметры автомобиля: стёкла, освещение, герметичность, токсичность краски и пластика. В зависимости от типа транспортного средства цикл испытания длится от полугода до года. После всех необходимых проверок лаборатория предъявляет протокол, на основе которого центр, заказавший эти услуги, уже выдаёт сертификат. Также эксперт добавил, что у Стояновых не должно возникнуть проблем с санкциями.

— По каким-то параметрам лаборатория в Севастополе сможет осуществлять испытания? Почему бы и нет. Если иностранный гражданин учреждает ООО и за свои деньги покупает лабораторию, то какие к нему могут быть применены санкции? Он может сертифицировать любые автомобили. Санкции в первую очередь введены против финансового сектора и отдельных людей, — отметил Бургазлиев.

Источник в среде экспертов, пожелавший остаться анонимным, объяснил Лайфу, что тема Крыма и автопрома находится в России под неким табу, так как каждый из экспертов сотрудничает с мировыми брендами и, как говорится, кормится с руки. Консультантам выгоднее опровергнуть возможность такой экспансии, сославшись на сложное законодательство и множество ограничительных мер, хотя фактически у желающих руки не так уж связаны.

Сами владельцы бизнеса "Стоянов & сыновья лимитед" пока не хотят афишировать свои намерения и на запросы Лайфа не ответили.