Кот Мостик из Крыма постарел сегодня на год, но всё так же прекрасен: 10 фото

По случаю праздника для хвостатого именинника даже сделали поздравительный видеоролик
Его опубликовали в личном инстаграм-аккаунте кота
В комментариях пользователи соцсети тоже решили поздравить символ Крымского моста с днём рождения
Кто-то пожелал "побольше вкусных креветок и поменьше тяжёлой работы"
А кто-то, обращаясь к имениннику, назвал его главным котом страны
Может, официального статуса у Мостика и нет, но сегодня точно всё внимание приковано к нему!
4 года коту! 4 года с нами на мосту!
Герой поздравительного видеоролика
Кот Мостик присоединился к команде, обслуживающей Крымский мост, задолго до того, как по транспортному проходу поехали первые машины
Ещё в 2015-м его подобрали охранники
А когда в мае 2018-го пришло время торжественно открывать сооружение...
...кот стал первым, кому предоставили право пройтись по нему!