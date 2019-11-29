Кот Мостик из Крыма постарел сегодня на год, но всё так же прекрасен: 10 фото

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Видео © Instagram/cat_the_most

Символ Крымского моста, кот по кличке Мостик, отметил своё четырёхлетие. С праздником мохнатого поздравили пользователи Сети со всей России.

По случаю праздника для хвостатого именинника даже сделали поздравительный видеоролик

Его опубликовали в личном инстаграм-аккаунте кота

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B5SFUqrqzx1/" target="_blank">cat_the_most</a></p>

В комментариях пользователи соцсети тоже решили поздравить символ Крымского моста с днём рождения

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B5SFUqrqzx1/" target="_blank">cat_the_most</a></p>

Кто-то пожелал "побольше вкусных креветок и поменьше тяжёлой работы"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B5SFUqrqzx1/" target="_blank">cat_the_most</a></p>

А кто-то, обращаясь к имениннику, назвал его главным котом страны

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B5SFUqrqzx1/" target="_blank">cat_the_most</a></p>

Может, официального статуса у Мостика и нет, но сегодня точно всё внимание приковано к нему!

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B5SFUqrqzx1/" target="_blank">cat_the_most</a></p>

4 года коту! 4 года с нами на мосту!

Герой поздравительного видеоролика

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B5SFUqrqzx1/" target="_blank">cat_the_most</a></p>

Кот Мостик присоединился к команде, обслуживающей Крымский мост, задолго до того, как по транспортному проходу поехали первые машины

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B5SFUqrqzx1/" target="_blank">cat_the_most</a></p>

Ещё в 2015-м его подобрали охранники

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B5SFUqrqzx1/" target="_blank">cat_the_most</a></p>

А когда в мае 2018-го пришло время торжественно открывать сооружение...

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B5SFUqrqzx1/" target="_blank">cat_the_most</a></p>

...кот стал первым, кому предоставили право пройтись по нему!

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B5SFUqrqzx1/" target="_blank">cat_the_most</a></p>

Пушистый холостяк. Кот Мостик решил отложить поиски невесты

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