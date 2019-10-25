Популярная блогерша оказалась "сестрой" Бородиной, которая бросила её в беде

Блогерша Елизавета Фролова, которая учит своих почти 900 тыс. подписчиков в "Инстаграме" тонкостям фитнеса, сделала неожиданное заявление.

В Сети обсуждают историю о неожиданно объявившейся сестре ведущей Ксении Бородиной. Инста-блогерша Елизавета Фролова вдруг решила раскрыть тайну своих родственных связей, пишет Starhit. Девушка заявила, что уже давно не общалась с Ксенией, потому что та отказала ей в помощи.

Уже не получается это скрывать, но я не общалась с этим человеком долгое время, так как мне было отказано в помощи Елизавета Фролова

Слухи дошли и до самой Ксении, которая отреагировала на них довольно резко. Поклонники поинтересовались, действительно ли у ведущей есть сестра, которую она скрывает. Или же блогерша просто решила устроить себе пиар. И, по словам 36-летней Бородиной, она даже не подозревала о существовании Фроловой, к тому же подобные "братья и сёстры" заявляют о себе не впервой. При этом многие отметили, что девушки довольно сильно похожи внешне и даже носят схожие стрижки. Только одна — блондинка, а другая — брюнетка.

Я знать не знаю, кто это, у меня таких братьев и сестёр в неделю по три штуки Ксения Бородина

Ксения Кимовна родилась в Москве в армянской семье и при рождении получила фамилию отца — Амоева. Однако потом девушка сменила её на фамилию мамы, так как папа не принимал участия в жизни девочки, оставив семью, когда ей был всего год. Насколько известно, родных братьев и сестёр у девушки нет. Подробнее о биографии телеведущей читайте на сайте uznayvse.ru

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