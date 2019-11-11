Бородина раскрыла, почему в "Доме-2" все участницы увеличивают грудь

Недавно ведущая известного телешоу устроила время вопросов и ответов в своём инстаграме. Разумеется, подписчики не могли пройти мимо такой возможности и не спросить насчёт "Дома-2".

Не секрет, что на телестройке пластическая хирургия пользуется особой популярностью. Причём на операционный стол ложатся как парни, так и девушки — подправить нос, скулы, накачать губы, подтянуть ягодицы и так далее. Набор услуг варьируется в зависимости от участника "Дома-2", но одна процедура встречается почти у каждой первой девушки.

В инстаграме 36-летней Ксении Бородиной задали вопрос, почему же все на телестройке "поголовно делают грудь". Ведущая ответила с юмором, выложив необычную сторис. На ней женщина предстала в образе старушки с накачанными губами и грудью. Подписала это фото Ксения так: "Потому что бесплатно".

Поклонники шоу сложили все факты и догадались, что все операции проводятся бесплатно, являясь своеобразной рекламой клиники пластической хирургии. И, судя по всему, участники отказываться от такого подарка свыше не планируют, хотя Бородина уже упоминала, что не одобряет пластику.

Однако в 2017 году стало известно, что ведущая "Дома-2" сделала операцию по корректировке кончика носа. Сама женщина, разумеется, всё назвала слухами и инсинуациями.

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