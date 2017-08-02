Ксения Собчак станет ведущей новой "Фабрики звёзд" на Муз-ТВ

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Ксения Собчак станет ведущей новой "Фабрики звёзд" на Муз-ТВ

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Ксения Собчак и Арман Давлетяров. Фото: LIFE

В распоряжении Super оказалось видео деловой встречи генерального директора телеканала Муз-ТВ Армана Давлетярова и телеведущей Ксении Собчак. На кадрах ролика запечатлён процесс переговоров, предметом которых, как удалось выяснить Super, стало участие Ксении в проекте "Фабрика звёзд". Легендарное реалити-шоу возвращается на ТВ и будет идти в эфире главного музыкального канала страны с осени этого года. Кандидатура ведущей проекта уже утверждена, об этом Super рассказал источник из телевизионных кругов. Что примечательно, первоначально на роль ведущей "Фабрики" пробовались ведущая Лера Кудрявцева и певица Ирина Дубцова (к слову, одержавшая победу на "Фабрике звёзд — 4" десять лет назад), но руководство Муз-ТВ остановилось именно на Ксении Собчак. Как сообщают те же источники Super, пока сумма гонорара телеведущей не разглашается и находится на стадии обсуждения.

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