"Чувствую себя обманутым". К "кандидату" Собчак подан иск на 1 млн рублей

Финансист из Москвы Илья Кудряшов подал иск против Ксении Собчак (копия есть у Лайфа). Он просит взыскать с неё 1 млн рублей в качестве морального вреда. Как говорится в иске, Собчак по сути уже начала предвыборную кампанию, но это является профанацией — а значит, напрасно отвлекает людей от их дел.

"Кандидат в президенты РФ Собчак Ксения Анатольевна является самовыдвиженцем, — сказано в исковом заявлении. — Исходя из ... норм законодательства, она должна собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей..." Далее нужно подать документы в Центральную избирательную комиссию. Агитационный период начинается со дня предоставления в ЦИК заявления.

"Собчак Ксения Анатольевна на данный момент документы в ЦИК не подавала, однако, используя свои финансовые, служебные, административные ресурсы, призывает людей поддержать её кандидатуру на выборах президента РФ, что можно расценивать как агитацию, — пишет Илья Кудряшов в иске.

Кудряшов утверждает, что Собчак причиняет ему "душевные и нравственные страдания". "Прикрываясь своими возможностями, удостоверением журналиста, обширными знакомствами, посредством средств массовой информации, она вводит людей и в частности меня в заблуждение, так как фактически проводит агитацию, не имея на то оснований", — говорится в иске.

Не обращать внимания на Собчак истец не может. "Она отвлекает меня от выполнения мною моих должностных обязанностей как финансиста... Таким образом я испытываю душевные страдания, нахожусь в подавленном расположении духа, чувствую себя обманутым и оскорблённым".