Божена Рынска заявила, что не имеет отношения к разводу Собчак и Виторгана

Российская журналистка Божена Рынска заявила, что не имеет никакого отношения к появившейся в СМИ информации о разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана.

Ранее в СМИ появилась информация, что Максим Виторган будет встречать Новый год отдельно от супруги из-за её измены с режиссёром Константином Богомоловым. В качестве источника был указан телеграм-канал Божены Рынской. И вот теперь стало известно, что журналистка не имеет никакого отношения к этому каналу.

На своей странице в "Фейсбуке" Божена Рынска возмутилась, что слухи о личной жизни Собчак распространяются со ссылкой на неё. По её словам, телеграм-канал является подделкой и ведёт его некая самозванка.

Пожалуйста, прекратите ссылаться на меня. Я не занимаюсь чужой личной жизнью, своих дел по горло Божена Рынска

Впрочем, это не отвечает на вопрос, разводятся ли Собчак и Виторган на самом деле. На своей странице в "Инстаграме" Ксения опубликовала цитату индийского мыслителя Ошо, которую можно трактовать как угодно.