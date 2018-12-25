Божена Рынска заявила, что не имеет отношения к разводу Собчак и Виторгана

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Божена Рынска заявила, что не имеет отношения к разводу Собчак и Виторгана

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Российская журналистка Божена Рынска заявила, что не имеет никакого отношения к появившейся в СМИ информации о разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана.

Ранее в СМИ появилась информация, что Максим Виторган будет встречать Новый год отдельно от супруги из-за её измены с режиссёром Константином Богомоловым. В качестве источника был указан телеграм-канал Божены Рынской. И вот теперь стало известно, что журналистка не имеет никакого отношения к этому каналу.

<p>Фото © facebook/bozhena.rynska</p>

На своей странице в "Фейсбуке" Божена Рынска возмутилась, что слухи о личной жизни Собчак распространяются со ссылкой на неё. По её словам, телеграм-канал является подделкой и ведёт его некая самозванка.

Пожалуйста, прекратите ссылаться на меня. Я не занимаюсь чужой личной жизнью, своих дел по горло

Божена Рынска

<p>Фото © instagram/xenia_sobchak</p>

Впрочем, это не отвечает на вопрос, разводятся ли Собчак и Виторган на самом деле. На своей странице в "Инстаграме" Ксения опубликовала цитату индийского мыслителя Ошо, которую можно трактовать как угодно.

Это послание очень просто. Это послание таково: не вмешивайтесь. Это послание таково: не судите. Это послание таково: вы никто, чтобы изменять кого-то другого. Это не ваше дело. Вы не предназначены делать это

Ошо

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