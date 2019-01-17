"Чернокожие рабы, роскошь". Ксения Собчак унизила работников отеля на Мальдивах

Скандальный видеоролик опубликовал Telegram-канал Super. На кадрах виден улыбающийся работник отеля, который, по-видимому, не понимает русского языка.
Чернокожие рабы, роскошь, роскошь, красота
Ксения Собчак
Отметим, что Ксения Собчак позиционирует себя как прозападного политика и во время предвыборной гонки даже выступала в эфире CNN. Как американские друзья телеведущей отнеслись к её расистскому высказыванию — пока не известно.
Напомним, что ранее Ксению Собчак заподозрили в измене мужу — актёру Максиму Виторгану. Чтобы опровергнуть слухи, мужчина даже выложил в Instagram романтичную пляжную фотографию, которая оказалась старой. Что происходит в жизни супругов на самом деле и с кем отдыхала на Мальдивах телеведущая — неизвестно.
Собчак и Виторган встретят Новый год порознь после слухов о её романе с другим
- Популярные
- По времени