"Чернокожие рабы, роскошь". Ксения Собчак унизила работников отеля на Мальдивах

Телеведущая и политик Ксения Собчак выбрала крайне оригинальный способ похвастаться отдыхом на Мальдивах. Журналистка выложила в Instagram видео, где восхищается роскошным отелем и называет его работников чернокожими рабами.

Скандальный видеоролик опубликовал Telegram-канал Super. На кадрах виден улыбающийся работник отеля, который, по-видимому, не понимает русского языка.

Чернокожие рабы, роскошь, роскошь, красота Ксения Собчак

Отметим, что Ксения Собчак позиционирует себя как прозападного политика и во время предвыборной гонки даже выступала в эфире CNN. Как американские друзья телеведущей отнеслись к её расистскому высказыванию — пока не известно.

Напомним, что ранее Ксению Собчак заподозрили в измене мужу — актёру Максиму Виторгану. Чтобы опровергнуть слухи, мужчина даже выложил в Instagram романтичную пляжную фотографию, которая оказалась старой. Что происходит в жизни супругов на самом деле и с кем отдыхала на Мальдивах телеведущая — неизвестно.

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