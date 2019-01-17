"Чернокожие рабы, роскошь". Ксения Собчак унизила работников отеля на Мальдивах

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"Чернокожие рабы, роскошь". Ксения Собчак унизила работников отеля на Мальдивах

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Телеведущая и политик Ксения Собчак выбрала крайне оригинальный способ похвастаться отдыхом на Мальдивах. Журналистка выложила в Instagram видео, где восхищается роскошным отелем и называет его работников чернокожими рабами.

Скандальный видеоролик опубликовал Telegram-канал Super. На кадрах виден улыбающийся работник отеля, который, по-видимому, не понимает русского языка.

Чернокожие рабы, роскошь, роскошь, красота

Ксения Собчак

Отметим, что Ксения Собчак позиционирует себя как прозападного политика и во время предвыборной гонки даже выступала в эфире CNN. Как американские друзья телеведущей отнеслись к её расистскому высказыванию — пока не известно.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/xenia_sobchak/" target="_blank">xenia_sobchak</a></p>

Напомним, что ранее Ксению Собчак заподозрили в измене мужу — актёру Максиму Виторгану. Чтобы опровергнуть слухи, мужчина даже выложил в Instagram романтичную пляжную фотографию, которая оказалась старой. Что происходит в жизни супругов на самом деле и с кем отдыхала на Мальдивах телеведущая — неизвестно.

<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/mvitorgan/" target="_blank">mvitorgan</a></p>

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