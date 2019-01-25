"Ксюше не пишите. Поздно". Виторган впервые прокомментировал разрыв с Собчак

Максим Виторган впервые прямо прокомментировал отношения Ксении Собчак и Константина Богомолова. Актёр попросил больше не писать ему о свиданиях супруги, а также не рассказывать ей, с кем он сам проводит время.

На своей странице в "Инстаграме" Виторган выложил скришнот переписки с неизвестным доброжелателем, который сообщил ему об очередном свидании Собчак и Богомолова.

Актёр попросил больше не информировать его о свиданиях жены, и вообще оставить его в покое.

Ребята, завязывайте! 1. Я не работаю по вызову. 2. Я не выдержу второй раз такого визга. 3. Этот гештальт я закрыл. И, если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь, Ксюше не пишите. Поздно. Займитесь собой. Всё. Всем спасибо, все свободны Максим Виторган

Судя по этому сообщению, отношения между Виторганом и Собчак подошли к концу. Похоже, актёр устал терпеть открытые измены супруги и решил заняться собственной личной жизнью вдали от неё.

Напомним, что несколько дней назад Максим Виторган подрался с режиссёром Константином Богомоловым. Актёр сломал сопернику нос, однако тот не стал заявлять на него в полицию, сказав, что нападение было ожидаемым.

"Собрал переломанный нос". Богомолов рассказал, чем закончилась драка за Собчак