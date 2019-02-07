Запаситесь попкорном. Собчак и Виторган воссоединились после слухов о разрыве

После недавних слухов о разводе пара появилась вместе на дне рождения общих друзей.

В Сеть выложили ролик с дня рождения мужа ювелира Яны Расковаловой — бизнесмена Владимира Расковалова. С этой семейной парой Собчак и Виторган давно дружат.

Один из гостей выложил видео в инстаграм-истории, пишет телеграм-канал "Только никому". На кадрах Ксения выглядит вполне довольной вечеринкой, находясь в обществе супруга. Хотя общих фотографий в их соцсетях уже давно не встретишь. Тем более после того, как появилась информация о любовных отношениях Ксении с режиссёром Константином Богомоловым.

Ранее в интервью Собчак заявила о том, что у неё в жизни сложный период, и называла Виторгана "родственником". Виторган же, комментируя отношения с Ксенией после драки с Богомоловым, намекал на то, что теперь свободный человек: "И, если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь, Ксюше не пишите. Поздно".

Драма продолжается. Появилось видео, где Собчак спешит к избитому Богомолову