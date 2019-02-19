Ксения Собчак не стала скрывать, как далеко зашла с Богомоловым, и выложила фото

Слухи о любовных отношениях жены Максима Виторгана Ксении Собчак и режиссёра Константина Богомолова не утихают. И в этой череде появился ещё один — о том, что пара зашла уже настолько далеко, что познакомила детей.

Собчак выложила в "Инстаграме" снимок, который и стал пищей для размышлений. На нём запечатлены со спины её двухлетний сын от Виторгана Платон и девочка, которая напоминает восьмилетнюю дочку Богомолова Анну.

Светская львица указала в описании, что водила мальчика в Эрмитаж. А пользователи стали задавать вопросы о малышке рядом с ним.

Пришли в самый любимый и родной Эрмитаж. Меня мама сюда привела тоже в таком возрасте. Попали на открытие выставки, где среди прочих эмблем Эрмитажа обнаружили "Собчак в Эрмитаже". Платоша даже узнал букву С. Ксения Собчак

Это дочь Богомолова? untik20_20

Напомним, что ранее Максим Виторган подрался с Константином Богомоловым, которому приписывают роман с Собчак. И причиной разрыва режиссёра с актрисой Дарьей Мороз называют именно светскую львицу.