Ксения Собчак не стала скрывать, как далеко зашла с Богомоловым, и выложила фото

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Ксения Собчак не стала скрывать, как далеко зашла с Богомоловым, и выложила фото

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Фото: instagram/xenia_sobchak, konbog75

Слухи о любовных отношениях жены Максима Виторгана Ксении Собчак и режиссёра Константина Богомолова не утихают. И в этой череде появился ещё один — о том, что пара зашла уже настолько далеко, что познакомила детей.

Собчак выложила в "Инстаграме" снимок, который и стал пищей для размышлений. На нём запечатлены со спины её двухлетний сын от Виторгана Платон и девочка, которая напоминает восьмилетнюю дочку Богомолова Анну.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/xenia_sobchak/" target="_blank"><strong>xenia_sobchak</strong></a></p>

Светская львица указала в описании, что водила мальчика в Эрмитаж. А пользователи стали задавать вопросы о малышке рядом с ним.

Пришли в самый любимый и родной Эрмитаж. Меня мама сюда привела тоже в таком возрасте. Попали на открытие выставки, где среди прочих эмблем Эрмитажа обнаружили "Собчак в Эрмитаже". Платоша даже узнал букву С.

Ксения Собчак

<p>Фото: instagram/x<a href="https://www.instagram.com/xenia_sobchak/" target="_blank"><strong>enia_sobchak, k</strong></a><a href="https://www.instagram.com/konbog75/" target="_blank"><strong>onbog75</strong></a></p>

Это дочь Богомолова?

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Напомним, что ранее Максим Виторган подрался с Константином Богомоловым, которому приписывают роман с Собчак. И причиной разрыва режиссёра с актрисой Дарьей Мороз называют именно светскую львицу.

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