Собчак назвала признак, по которому можно отличить благородных людей от дворняг

Светская львица и экс-ведущая "Дома-2" поделилась своими мыслями в "Инстаграме".

Собчак выложила фото у окна и поразмышляла на тему того, какого человека можно считать благородным, а кто этой чести не удостоится. В начале своего поста Ксения написала несколько предложений, поместив их в кавычки: "Если ты потеряла в моём лице друга, это ещё не значит, что ты приобрела врага. Я больше чем это. Я по-прежнему хочу, чтобы ты смеялась и веселилась, просто не со мной".

Ниже Собчак отметила, что такая позиция и есть составляющая "благородного человека", которая отличает его от "дворняги". А вот лить грязь на того, кто когда-то был тебе близок, — признак "Шарикова". В конце ведущая поинтересовалась, что думают на этот счёт её подписчики.

Мало кто умеет так жить. Но именно подобные правила отличают благородного человека от дворняги. И наоборот, лить грязь на того, кто когда-то, пусть в прошлом, был тебе близок, —верный признак "Шарикова". А вы как думаете?) Ксения Собчак

Часть фанатов согласилась со светской львицей, отметив, что это слова действительно мудрого человека. Но некоторые пользователи засомневались в приведённой типологии.

Ксения, а вы не льёте грязь на своих друзей? alena_love_isaeva

Сказано из уст действительно мудрого человека. Не каждый способен на такие глубокие рассуждения. gecimchuvina

Шнуров поставил Собчак на место после того, как она взяла интервью у его бывшей