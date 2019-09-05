СМИ сообщили, что Собчак ждёт ребёнка от Богомолова, и вот тому подтверждение

После недавних разговоров о том, что телеведущая и её избранник режиссёр Константин Богомолов собираются осенью сыграть свадьбу, появилась информация, что у пары ещё и ожидается пополнение.

На то, что Ксения, скорее всего, находится в интересном положении, обратили внимание после выхода на её ютуб-канале документального фильма "Беслан. День незнаний", отмечает Starhit. А затем информацию подтвердили инсайдеры.

На кадрах действительно можно видеть телеведущую в тёмных штанах и футболке, которая обтягивает её заметно округлившийся живот. Но в соцсетях Собчак старается не выкладывать снимки с "опасного" ракурса и чаще позирует в просторной одежде.

При этом подтверждать или опровергать предположения насчёт пополнения влюблённые не торопятся. В недавнем интервью "МК" Богомолов отмечал: "У меня очень простая позиция по этому вопросу: я не комментирую личную жизнь. Я публичный человек, Ксения тоже".

Свои отношения вначале Собчак и Богомолов тоже скрывали, но потом Ксении всё же пришлось признать, что у них с Максимом Виторганом произошёл разрыв и она нашла ему замену. По словам режиссёра, он очень влюблён, счастлив и думает, что эти отношения навсегда.

Богомолов и Собчак перестали прятаться и закружились в романтичном танце