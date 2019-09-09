Собчак опровергла слухи о беременности, несмотря на фото с округлившимся животом

Ещё в середине лета в Сети начали появляться слухи о прибавлении в будущем семействе Собчак и Богомолова. Фанаты находили одно доказательство за другим, но, устав от постоянных вопросов, телеведущая решила категорично пресечь дальнейшие поползновения в её личную жизнь.

На то что Собчак действительно беременна, подписчики обратили внимание после выпуска документального фильма "Беслан. День незнаний". На некоторых кадрах был виден округлившийся живот ведущей, который уже было не скрыть под одеждой. Пользователи Сети начали подозревать, не стала ли вторая беременность Собчак поводом для такой скорой свадьбы с режиссёром, которая состоится уже 13 сентября.

Однако в недавнем интервью журналу Tatler Ксения Собчак в довольно категоричной форме отвергла все домыслы. В своём телеграм-канале ведущая также добавила: "Свадьбы по залёту — это вообще как-то грустно... Есть в этом какая-то безысходность))))".

...Этот портал [Dark Cosmo] специализируется на новостях о жизни знакомых совладелицы их издательского дома. Вначале слив личного приглашения, теперь беременность... Не хочу поддерживать этот дешёвый хайп, поэтому скажу просто — это неправда Ксения Собчак

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоится уже на этой неделе в дорогом ТЦ "Петровский пассаж" и будет стоить минимум 16 миллионов рублей. На торжество было приглашено около трёхсот гостей. Судя по всему, вечер пройдёт в формате фуршета, потому как в ТЦ нет большого ресторана или специального места для празднования свадьбы.

СМИ сообщили, что Собчак ждёт ребёнка от Богомолова, и вот тому подтверждение