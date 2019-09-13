Собчак испугала гостей уже в начале свадьбы, приехав с Богомоловым на катафалке

Сегодня состоялась свадьба известной телеведущей Ксении Собчак и не менее известного режиссёра Константина Богомолова.

После того как дата торжества была назначена на пятницу, 13-е, чего-то подобного от будущих супругов и стоило ожидать. Но гости и случайные очевидцы оказались встревожены, когда к дворцу бракосочетания подъехал катафалк.

Корреспондентам Лайфа удалось запечатлеть такое необычайное зрелище. Чёрный автомобиль был привычно украшен цветами и кольцами, а на боку его виднелась красная надпись: "Пока смерть не разлучит нас". После церемонии супруги направились в Музей Москвы на Зубовском бульваре, где их ждёт 300 гостей и праздничный вечер.

Как уже известно, на торжество было потрачено больше 16 млн рублей. На празднике к молодожёнам присоединятся такие известные и именитые персоны, как Фёдор Бондарчук, Земфира, Рената Литвинова, Константин Эрнст и другие.

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