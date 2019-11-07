Малахов рассекретил, кто получил самый большой гонорар за участие в его шоу

47-летний шоумен и журналист, которому обычно телегости рассказывают свои секреты, теперь поделился своими.

Малахов побеседовал с Ксенией Собчак в рамках её ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!". Где затронул многие любопытные зрителям темы. Андрей рассказал о его недавнем выпуске "Рынок шкур". По словам ведущего, на этот непростой эфир его вдохновил сериал "Содержанки", который снял супруг Собчак Константин Богомолов. А на вопрос о "переоценённости" секса в наше время, ответил так:

Со временем, когда животный инстинкт проходит, это комфортность находиться с человеком. Когда ты можешь похихикать, что-то обсудить <...>, проснуться, обняться, тебя не раздражает запах. Это уже какие-то другие ощущения счастья Андрей Малахов

Не мог журналист, который сейчас ведёт шоу на канале "Россия 1", обойти стороной и денежную тему. За время своей деятельности ему пришлось работать со многими знаменитостями, которые не всегда соглашались стать гостями из энтузиазма. Так, самый большой гонорар пришлось заплатить Эммануилу Виторгану за участие в выпуске передачи "Привет, Андрей" — 1,8 млн рублей.

[Дороже всего стоил] Эммануил Виторган. Я клянусь. 1 млн 800 тыс. — первое интервью после рождения ребёнка Андрей Малахов

Также Андрей посетовал, что сейчас не только звёздные герои, но и вполне обычные люди всё чаще хотят денег за появление в шоу. По словам Андрея, теперь телевидение "искушает" этих людей гонорарами, а не "тщеславием", как раньше.

Сейчас практически всё превращено в какой-то мини-рынок. Вы идёте к Малахову? Мы дадим вам в десять раз больше, только к нему не ходите. Меня это, как человека старой школы, выворачивает наизнанку. Я считаю, что телевидение не про это Андрей Малахов

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