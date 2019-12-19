Собчак высмеяла подруг 40+ за откровенные снимки, но им нашлось что ответить

В соцсетях набирает обороты скандал, в котором замешаны сразу несколько медийных личностей.

Недавно 40-летняя глава холдинга "Русмода" Оксана Лаврентьева разместила в своём инстаграме обнажённое фото, что поддержал её супруг — 44-летний петербургский писатель и сценарист Александр Цыпкин. Мужчина тоже похвастался голыми снимками жены у себя на странице и заявил, что одобряет подобное.

Но радость супружеской пары омрачил опубликованный вскоре пост Ксении Собчак. Светская львица, не называя имён, раскритиковала женщин за 40, которые выкладывают откровенные снимки. И попросила "пристрелить" её, если она тоже начнёт оголяться в этом возрасте.

Заметила по фоткам в "Инстаграме": чем больше степень женского отчаяния, тем голее фотки. Причём если в 20 лет это смотрится просто как кокетливая демонстрация потенциальных достоинств, то в 40+ это уже как отчаянный призыв "хоти, хоти меня скорее" Ксения Собчак

Цыпкин решил, что экс-ведущая "Дома-2" имеет в виду его жену. Писатель отправился на страницу Ксении, где оставил нецензурный комментарий. Он попросил Собчак отстать от его супруги и перестать ей завидовать. На что та ответила, что про Оксану не шло и речи.

1. Не завидуй. 2. *** [Отстань] уже от Оксаны, ну стыдно уже, ты как отверженная поклонница ей проходу не даёшь. Смешно уже. Ну не хочет она с тобой дружить. Бывает. Забудь и всё Александр Цыпкин

Но на этом скандал не закончился, а породил флешмоб с выкладыванием снимков разной степени откровенности. К нему подключилась 51-летняя экс-супруга Фёдора Бондарчука главред журнала Hello! Светлана Бондарчук. Она иронично ответила на заявление Собчак, выложив фото в красном платье: "Вспомнила, что я уже за +++, и приоделась, но без разрезов всё же не смогла. Надеюсь, вас это не смущает?" Не осталась в стороне и 49-летняя блогерша и писательница Ника Белоцерковская, которая написала разгромный пост.

То есть я правильно поняла, что, пока я верчу задом на Кубе, появился комитет по эстетике "Инстаграма" и запретил бабам, маркированным 40+, тут бегать в трусах, дабы не оскорблять своей омерзительной похотью людей с повышенным чувством прекрасного Ника Белоцерковская

В итоге запись Ксении Собчак набрала около 2,5 тыс. комментариев, в которых пользователи разделились на два лагеря: на тех, кто поддерживает критику ведущей, и тех, кто считает её заявление ханжеством.