На Кубани пьяные отморозки избили пенсионерку из-за просьбы не шуметь под окнами

Инцидент произошёл в станице Смоленской Северского района Краснодарского края и попал на видео.

На кадрах видно, как компания парней избивает пожилую женщину. По словам дочери пострадавшей, её мама попросила нетрезвых молодых людей, которые шумели у круглосуточного магазина, вести себя потише, так как спали дети. Дело было под утро. В ответ парни набросились на сделавшую замечание пенсионерку и даже стали ломиться во двор их частного дома.

На место вызвали правоохранителей и скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга и переломом руки, пишет "Кубань 24".

Сейчас по факту произошедшего полицейские проводят проверку, по итогам которой примут процессуальное решение.