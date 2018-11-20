На Кубани пьяные отморозки избили пенсионерку из-за просьбы не шуметь под окнами

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На Кубани пьяные отморозки избили пенсионерку из-за просьбы не шуметь под окнами

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Видео: © LIFE SHOT

Инцидент произошёл в станице Смоленской Северского района Краснодарского края и попал на видео.

На кадрах видно, как компания парней избивает пожилую женщину. По словам дочери пострадавшей, её мама попросила нетрезвых молодых людей, которые шумели у круглосуточного магазина, вести себя потише, так как спали дети. Дело было под утро. В ответ парни набросились на сделавшую замечание пенсионерку и даже стали ломиться во двор их частного дома.

На место вызвали правоохранителей и скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга и переломом руки, пишет "Кубань 24".

<p>Фото: © Telegram/Т<a href="https://t.me/krd_tipich_ru" target="_blank">ипичный Краснодар. </a>Коллаж: LIFE</p>

Сейчас по факту произошедшего полицейские проводят проверку, по итогам которой примут процессуальное решение.

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