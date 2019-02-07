Самый короткий (и теперь самый счастливый) брак продлился всего 3 минуты

Скорее всего, девушка не так себе представляла самый знаменательный день в своей жизни, но во всём стоит искать свои плюсы — теперь она хотя бы прославилась, пишет Oddity Central.

Свадьбы всегда проходят не так, как их планируют: драки, пьяные гости, глупые конкурсы... Но развод — это что-то новенькое. В Кувейте влюблённые поклялись друг другу в вечной любви, а уже через три минуты поспешили забрать свои слова обратно. Всё было как обычно — жених и невеста расписались в зале регистрации и вышли к гостям. Но по пути девушка запуталась в платье и упала. Это и стало роковым моментом.

Вместо того чтобы помочь любимой, молодой человек принялся её ругать за неуклюжесть и глупость. Девушка, в свою очередь, не стала терпеть такое отношение и побежала обратно в загс. Там она попросила расторгнуть брак и уже через пару минут стала снова свободна.

Когда новость дошла до Сети, девушку сразу же поддержали пользователи "Твиттера", сделав из неё настоящего героя. В Сети порадовались, что она вовремя заметила изъяны своего избранника и не обрекла себя на годы несчастливого замужества.