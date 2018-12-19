Белее белого. В Кузбассе покрасили снежную горку, чтобы скрыть сажу от заводов

Ролик сняли местные жители, которые рассказали, что сделано это было, скорее всего, чтобы скрыть покрытый угольной пылью снег.

В городе Мыски, Кемеровская область, жители обнаружили, что снежную горку у местного центра культуры покрасили белой водоэмульсионкой. На кадрах ролика можно видеть площадь с праздничной елью и гирляндами. Местная жительница решила проверить детский аттракцион, провела по нему рукой и в итоге испачкалась краской. После этого женщина грустно произносит: "А мы говорим, что в армии траву красят..."

Видео появилось на YouTube-канале местного новостного портала nk-tv.com. Но по чьей инициативе решили покрасить снег, пока не известно.