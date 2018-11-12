"Я проснулась от того, что кукла смотрела на меня, а с полки упала Библия"

По словам жительницы Кальяо (Перу), её кукла по имени Дейзи может самостоятельно передвигаться по дому и даже перемещать предметы силой мысли. Игрушка неоднократно "нападала на людей", и в итоге хозяйка решила от неё избавиться. Кроме того, она купила в дом чёрного кота — "для энергетического баланса".

Перуанка по имени Берлиз рассказала о случившемся в её доме местным СМИ. Женщина утверждает, что её кукла по имени Дейзи из ревности нанесла увечья её бойфренду, в результате чего мужчина решил разорвать отношения.

По словам Берлиз, куклу она получила в подарок от матери на Рождество. Однако в один прекрасный день у Дейзи внезапно вылезли все волосы, и хозяйка решила засунуть её обратно в пакет, но та внезапно напала на женщину.

В куклу вселился полтергейст: она самостоятельно передвигается по жилищу и даже способна перемещать предметы силой мысли, рассказывает Берлиз.

Как-то раз я проснулась и увидела, что кукла повернула голову и смотрит прямо на меня. Вдруг зажёгся яркий свет и с книжной полки упала Библия. Потом я заплакала, свет погас и вокруг меня стали водить хоровод какие-то тени Берлиз

Парень решил бросить её после того, как Дейзи напала на него во сне, утверждает Берлиз. Нападению куклы подверглась и кузина Берлиз, которая однажды осталась у неё ночевать. Чтобы уберечь своего ребёнка, хозяйка игрушки решила от неё избавиться. Кроме того, она купила в дом чёрного кота — "для энергетического баланса".

Стоит отметить, что по описанию Берлиз её игрушка напоминает главного персонажа серии хорроров о злой кукле Чаки, в которую благодаря магии вуду вселился дух серийного убийцы.

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