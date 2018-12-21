Мать купила детям говорящую куклу на Рождество, но теперь долго не сможет уснуть

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Мать купила детям говорящую куклу на Рождество, но теперь долго не сможет уснуть

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Женщина купила игрушку в качестве подарка на Рождество, однако вскоре пожалела об этом.

Мать троих детей купила им куклу стоимость около $125, о которой они так давно мечтали. Однако прямо на глазах испуганной женщины игрушка пришла в движение и словно превратилась в демона. Сара успела снять, как глаза куклы без конца открываются и закрываются, а челюсть начинает дрожать, сообщает The Sun.

Жительница Нового Южного Уэльса, Австралия, опубликовала видео в "Фейсбуке" и написала: "Наша кукла превратилась в демона. Это определённо какая-то неисправность... Я поставила новые батарейки, поэтому дело точно не в них. Она словно сошла с ума".

На сайте производителя этих интерактивных кукол написано, что игрушки поражают своей реалистичной мимикой. Лувабелла может двигаться, разговаривать и играть, как настоящий ребёнок. К счастью, Саре разрешили обменять игрушку на новую. Однако пользователи Сети явно нашли её сходство с куклой-убийцей Чаки.

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