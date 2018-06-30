15 десертов от повара-иллюзиониста, который не стремится соблазнять

Ванильная панакота c шоколадом и серой пудрой
Яблочный бисквит в виде мочалки и с пенкой от молока
Апельсиновое парфе
Панакота с лимонной начинкой
Кокосовые конфеты-грибы
Рождественский морковный пирог
Вишнёвый бисквит, кокосовый трюфель, лимонные безе в виде грибов, шоколадная кора с розмарином
Шоколадный брауни в виде дерева
Лимонный торт в виде тоста с яйцом
Шоколадная свёкла с листиками мяты
Здесь есть можно всё. Глазированное пирожное в виде моркови, шоколадные камни, шоколадный горшок
Шоколад и банан
Печенье, заполненное шоколадным соусом. А больше напоминает картофель
Шоколадный ганаш, безе, почва из тёртого шоколада и немного тимьяна
Чизкейк с мятными прожилками смахивает на английский сыр "Стилтон"
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