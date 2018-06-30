15 десертов от повара-иллюзиониста, который не стремится соблазнять

Читайте также

15 десертов от повара-иллюзиониста, который не стремится соблазнять

3188
В ресторанах и кафе можно купить столько всяких десертов, но они будут казаться слишком банальными, пока вы не увидите работы Бена Черчилля. Этот британский кулинарный иллюзионист очень любит готовить десерты, но делает он их в виде повседневных бытовых предметов, которые каждый день в нашем поле зрения. Его работы завораживают, да, но есть их осмелится, наверное, не каждый.

Ванильная панакота c шоколадом и серой пудрой

<p>Фото: instagram.com/chefbenchurchill</p>

Яблочный бисквит в виде мочалки и с пенкой от молока

<p>Фото: instagram.com/chefbenchurchill</p>

Апельсиновое парфе

<p>Фото: instagram.com/chefbenchurchill</p>

Панакота с лимонной начинкой

<p>Фото: instagram.com/chefbenchurchill</p>

Кокосовые конфеты-грибы

<p>Фото: instagram.com/chefbenchurchill</p>

Рождественский морковный пирог

<p>Фото: instagram.com/chefbenchurchill</p>

Вишнёвый бисквит, кокосовый трюфель, лимонные безе в виде грибов, шоколадная кора с розмарином

<p>Фото: instagram.com/chefbenchurchill</p>

Шоколадный брауни в виде дерева

<p>Фото: instagram.com/chefbenchurchill</p>

Лимонный торт в виде тоста с яйцом

<p>Фото: instagram.com/chefbenchurchill</p>

Шоколадная свёкла с листиками мяты

<p>Фото: instagram.com/chefbenchurchill</p>

Здесь есть можно всё. Глазированное пирожное в виде моркови, шоколадные камни, шоколадный горшок

<p>Фото: instagram.com/chefbenchurchill</p>

Шоколад и банан

<p>Фото: instagram.com/chefbenchurchill</p>

Печенье, заполненное шоколадным соусом. А больше напоминает картофель

<p>Фото: instagram.com/chefbenchurchill</p>

Шоколадный ганаш, безе, почва из тёртого шоколада и немного тимьяна

<p>Фото: instagram.com/chefbenchurchill</p>

Чизкейк с мятными прожилками смахивает на английский сыр "Стилтон"

<p>Фото: instagram.com/chefbenchurchill</p>

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×