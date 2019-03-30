А вот и новая работа мечты: есть деликатесы и путешествовать по миру за $66 тыс.

Дегустация новых и необычных блюд зачастую неотъемлемая часть отдыха любого туриста. Но что делать, когда за это готовы платить 66 тыс. долларов в год и оплачивать все расходы? Скорее бежать и занимать очередь, конечно же.

Британская компания Vibrant Vegan Co. создала вакансию начальника по вкусу, и вот что от него требуется. Сотрудник обязан будет путешествовать по миру (Индия, Китай, Япония и др.), проводя до четырёх месяцев за границей. Там он должен пробовать неизвестные блюда. Его цель — найти новое и удачное сочетание, которое компания сможет использовать в производстве.

В неделю сотрудник будет работать по 35 часов, а в случае успешной находки он будет обязан организовать поставки ингредиентов в Англию. Конечно же, все хлопоты и издержки будут возмещаться, а отпуск будет длиться сколько положено — 28 дней. За год работник получит 66 тысяч долларов, пишет Insider.

Но, к сожалению, компания выдвигает особые требования к соискателю. Во-первых, он должен минимум три года работать в сфере, связанной с производством блюд, или быть шеф-поваром. Также соискатель хоть и не обязан быть вегетарианцем, но должен быть готов к тому, что все ингредиенты должны быть органического происхождения.