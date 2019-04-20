Мама придумала гениальный способ, чтобы сын питался правильно: 10 вкусных картин

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Мама придумала гениальный способ, чтобы сын питался правильно: 10 вкусных картин

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Фото: © instagram.com/jacobs_food_diaries

Лале Мохмеди из Австралии может сделать из еды Рапунцель, Спанч Боба и Миньонов — лишь бы порадовать сына Джейкоба и приучить его к правильному питанию.

<p>Фото: © instagram.com / jacobs_food_diaries</p>

Детям Лале Мохмеди не приходится размазывать кашу по тарелке и вылавливать из супа морковку — она превращает обычные блюда в героев мультфильмов, а любой приём пищи — в увлекательную игру.

<p>Фото: © instagram.com / jacobs_food_diaries</p>

Мать полуторагодовалой Чарли и шестилетнего Джейкоба однажды сделала из оладушек довольно нелепого льва, но ей так понравились процесс и реакция сына, что теперь она каждый день совершенствует свои навыки. В руках Лале апельсины и сливы превращаются в гриву Шрама из мультика "Король Лев".

<p>Фото: © instagram.com / jacobs_food_diaries</p>

С таким подходом можно скормить ребёнку что угодно. Порцию полезных фруктов можно превратить в лягушонка Кермита из "Улицы Сезам" или героя игры Angry Birds.

<p>Фото: © instagram.com / jacobs_food_diaries</p>

В "Инстаграме" за творчеством Лале Мохмеди следит почти 150 тысяч подписчиков.

<p>Фото: © instagram.com / jacobs_food_diaries</p>

Это не просто спагетти, а волосы Рапунцель. Старичка из мультика "Вверх" она создала из картофельного пюре, варёной курицы и баклажанов — из них, оказывается, удобно вырезать очки и бабочку.

<p>Фото: © instagram.com / jacobs_food_diaries</p>

Для того чтобы воссоздать яркую причёску Мелмана из мультика "Мадагаскар-3", она использовала множество разных ингредиентов, а вот для причёски Белоснежки хватило одних ягод.

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