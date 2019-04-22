Рецепты для самого строгого периода Великого поста

В Страстную седмицу следует соблюдать самый строгий пост — сухоядение. Это значит, что еда растительного происхождения вообще не должна подвергаться термической обработке. Можно есть фрукты, квашеные и сырые овощи, зелень, хлеб, орехи, мёд (но не варенье, желе и мармелад), пить воду, соки и травяные настои. По сути, в Великую пятницу и субботу приём пищи запрещён до окончания пасхального богослужения.
Однако так строго нужно поститься монашествующим. Мирянам в качестве послабления с понедельника по субботу разрешается горячая пища. Ну и конечно, в Пасхальный день можно есть всё, что душе угодно.
Медовый виноград
Виноград без косточек (крупный) — 2 кисти
Мед — 3 ст. л.
Фундук — 1 горсть
Каждую виноградину разрезать пополам и разложить дольки в вазочки. Сверху полить мёдом и посыпать предварительно измельчёнными орехами.
Это сытный, красивый и питательный завтрак. Может быть и десертом.
Манная каша с клюквой
Манная крупа — 200 гр.
Клюква — 100 гр.
Вода — 1 л.
Сахар — 150 гр.
Клюкву растолочь, выжать сок. Затем залить получившуюся массу водой и довести до кипения. Тем временем манку разведите с клюквенным соком, добавьте в горячий сироп и заварите манную кашу. Благодаря пектину, содержащемуся в клюкве, продукт должен получиться густым. Его следует вылить на противень и остудить. При подаче нарезать порциями.
Салат из киноа с авокадо
Киноа — 150 гр.
Спелый авокадо — 1шт.
Помидоры черри — 250 гр.
Свежая зелень петрушки — 1 пучок
Лимонный сок — 3-4 ст. л.
Сухие травы орегано и базилика — по вкусу
Молотый перец, соль — по вкусу
Киноа промыть, залить водой и варить 15 минут. Посолить в конце. Авокадо нарезать на небольшие кубики, томаты черри — пополам.
Готовим заправку. Петрушку мелко нашинкуем, добавляем лимонный сок, соль, перец и сухие травы. Добавляем заправку в готовое и остывшее киноа, перемешиваем. Теперь добавляем авокадо, томаты и салатную смесь, снова перемешиваем.
Салат получается сытным из-за авокадо, который содержит полезные жиры и при том ни грамма холестерина.
Постный соус
Картофель — 1 шт.
Горчица — 2 ч. л.
Сахар — 1 ч. л.
Соль — 0,5 ч. л.
Масло оливковое — 0,75 ст.
Уксус (винный) — 0,25 ст.
Этот соус похож на майонез по виду и даже по вкусу. И готовится всего за пять минут! Итак, картофель остужаем, протираем через сито. Добавляем горчицу, соль и сахар, перемешиваем. Вливаем уксус, взбиваем блендером. Далее, продолжая взбивать, вливаем тонкой струйкой охлаждённое масло. Всё!
Чечевичный суп-пюре
Помидоры — 2 шт.
Болгарский перец (красный или жёлтый) — 1−2 шт.
Крупная луковица — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Красная чечевица — 200 гр.
Вода — 1,5 литра
Укроп — 1 пучок
Молотая паприка — 1 ст. л.
Соль — по вкусу
Чёрный молотый перец — щепотка
Чеснок — 1 зубчик
Вкуснейший суп красновато-оранжевого цвета известен на востоке с незапамятных времен. В библейском рассказе проголодавшийся Исав, старший из сыновей-близнецов патриарха Исаака, продал за чечевичную похлёбку младшему брату Иакову право своего первородства.
Вариантов супа из чечевицы великое множество. Мы приготовим его так: морковь очистим, порежем кружочками. Перец разрежем на 4 части, очистим от семян. Очищенную луковицу кладём в воду целиком (в конце варки, когда лук отдаст весь сок, вынем из супа).
Помидоры нужно ошпарить горячей водой и снять с них кожицу. Все овощи сложить в кастрюлю, добавить воду и паприку. Варить на среднем огне примерно 20 минут. Красную чечевицу хорошо промыть и положить к овощам. Варить до готовности, примерно 10 минут.
Содержимое кастрюли переложить в чашу блендера, добавить пучок укропа, зубчик чеснока, соль и перец. Пюрировать. Подавать суп желательно с маленькими сухариками.
Овощной сок
Свежий огурец — 2 шт. Капуста белокочанная — 100 гр. Петрушка — 10 гр. Сельдерей — 20 гр. Мёд — 1 ч. л. Вода — 100 мл.
Для начала нужно растворить мёд в тёплой воде. У огурцов срезать кончики и кожуру, чтобы они не давали горечи. Овощи нарезать и выдавить соковыжималкой. Получится полезнейший натуральный сок. Добавьте к нему растворённый мёд, кубики льда и сразу подавайте!
Маффины
Банан — 1 шт.
Яблоко (большое) — 1 шт.
Масло растительное — 50 мл
Вода — 1/4 чашки
Мука — 1 чашка
Сахар тростниковый — 1/2 чашки
Корица — 1/2 ч. л.
Имбирь — 1/2 ч. л.
Соль — щепотка
Сода — 1/2 ч. л.
Смешать в миске муку, сахар, соду, соль и специи. Пюрировать в блендере банан вместе с растительным маслом и водой, добавить полученную массу к сухой смеси.
Одну половину яблока натереть на тёрке, другую — мелко порезать, также добавить в миску и замесить тесто. Выпекать в силиконовых формочках 25 минут при 180 градусах.
Сосиски из тофу
Тофу — 200 гр.
Панировочные сухари — 100 гр.
Лука-шалот — 60 гр.
Порошок горчицы — 1 ч. л.
Мелкая морская соль — 1 ч. л.
Чёрный перец — 10 горошин
Свежий розмарин — 2 ч. л.
Дрожжи — 2 ст. л.
Миндаль — 2 ст. л.
Оливковое масло — по вкусу
У соевого творога тофу собственный вкус почти отсутствует. Это позволяет универсально использовать продукт в кулинарии.
Мелко нарежьте лук-шалот и свежий розмарин, измельчите миндаль и горошины чёрного перца. В большую миску положите тофу и все ингредиенты, разомните их руками.
Разделите полученную смесь на 6 частей и "скатайте" из них сосиски. Чтобы при лепке масса не липла к рукам, смажьте их оливковым маслом. Сосиски выложите на застеленное пищевой пленкой блюдо, поставьте в холодильник на час. Затем обжарьте сосиски на масле на среднем огне до золотистого цвета. Сосиски готовы!
Сбитень
Мёд — 150 гр.
Сахар — 2/3 ст.
Вода — 1 л
Лавровый лист — 4 шт.
Гвоздика, кардамон, корица, имбирь — по вкусу
Мёд и сахар растопить в горячей воде и кипятить 10−15 минут на слабом огне, снимать пену. За 5 минут до окончания варки добавить пряности. Дать постоять напитку полчаса, процедить, можно ещё раз подогреть. Подавать в чайных чашках.
Овощные голубцы
Кочан капусты (для голубцов лучше всего брать белокочанную капусту приплюснутой формы) — 1 шт.
Рис — 1 ст.
Морковь — 1−2 шт.
Луковица — 1 шт.
Соль, перец, лавровый лист
Подсолнечное масло
Томатная паста — 2 ст. л. или сок 0,5−1 ст.
Зелень — по вкусу
Начинка: рис залить водой в пропорции 1:2 (на 1 ст. крупы 2 ст. воды) и отварить почти до полной готовности.
Лук и морковку очистить. Луковицу мелко нарезать и обжарить на подсолнечном масле 2−3 минуты. Добавить тёртую морковку и продолжать пассеровать вместе с луком. Когда овощи станут мягкими, а зажарка — оранжево-золотистой, выключить. Соединить отварной рис с половиной морковно-луковой зажарки, посолить, поперчить и перемешать. Начинка готова.
Капустные листья: размягчить их можно двумя способами. Первый, классический — отварить кочан целиком. Сделать надрезы по бокам кочерыжки, чтобы листья легко было снять с кочана. Ещё один вариант — в микроволновке. Кочан целиком помещается в микроволновую печь и готовится 6−10 минут при наибольшей мощности. У размягчённых листьев срезают твёрдые жилки, некоторые кулинары отбивают твёрдую часть листа молоточком для отбивных.
Капустный лист выкладывается на тарелку или дощечку, посередине листа — начинка, затем загибается нижний край листа вверх. Правый и левый края — к середине. Оставшийся краешек позволит собрать конверт.
Голубцы плотно укладываются слоями в кастрюлю, на дно которой налито немного воды. Достаточно, если вода будет покрывать первый слой голубцов, а слоёв можно положить и два, и три. Голубцы будут готовиться как на пару и получатся нежными, мягкими.
Затем голубцы тушатся под крышкой на среднем огне до мягкости капусты. А пока они потихоньку кипят, можно приготовить вкусную подливку из остатков моркови, лука, добавить томатную пасту, подсолить, протушить.
На почти готовые голубцы выкладывают подливку, добавляют для аромата лавровый лист и мелко нарезанную зелень: петрушку, укроп (подойдёт свежая или замороженная). Через 2−3 минутки вкусные постные голубцы с овощами готовы!
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