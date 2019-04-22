Рецепты для самого строгого периода Великого поста

Лайф выбрал 10 лучших рецептов. Чем питаться человеку, который соблюдает самый строгий православный пост в Страстную неделю.

В Страстную седмицу следует соблюдать самый строгий пост — сухоядение. Это значит, что еда растительного происхождения вообще не должна подвергаться термической обработке. Можно есть фрукты, квашеные и сырые овощи, зелень, хлеб, орехи, мёд (но не варенье, желе и мармелад), пить воду, соки и травяные настои. По сути, в Великую пятницу и субботу приём пищи запрещён до окончания пасхального богослужения.

Однако так строго нужно поститься монашествующим. Мирянам в качестве послабления с понедельника по субботу разрешается горячая пища. Ну и конечно, в Пасхальный день можно есть всё, что душе угодно.

Медовый виноград

Виноград без косточек (крупный) — 2 кисти

Мед — 3 ст. л.

Фундук — 1 горсть

Каждую виноградину разрезать пополам и разложить дольки в вазочки. Сверху полить мёдом и посыпать предварительно измельчёнными орехами.

Это сытный, красивый и питательный завтрак. Может быть и десертом.

Манная каша с клюквой

Манная крупа — 200 гр.

Клюква — 100 гр.

Вода — 1 л.

Сахар — 150 гр.

Клюкву растолочь, выжать сок. Затем залить получившуюся массу водой и довести до кипения. Тем временем манку разведите с клюквенным соком, добавьте в горячий сироп и заварите манную кашу. Благодаря пектину, содержащемуся в клюкве, продукт должен получиться густым. Его следует вылить на противень и остудить. При подаче нарезать порциями.

Салат из киноа с авокадо

Киноа — 150 гр.

Спелый авокадо — 1шт.

Помидоры черри — 250 гр.

Свежая зелень петрушки — 1 пучок

Лимонный сок — 3-4 ст. л.

Сухие травы орегано и базилика — по вкусу

Молотый перец, соль — по вкусу

Киноа промыть, залить водой и варить 15 минут. Посолить в конце. Авокадо нарезать на небольшие кубики, томаты черри — пополам.

Готовим заправку. Петрушку мелко нашинкуем, добавляем лимонный сок, соль, перец и сухие травы. Добавляем заправку в готовое и остывшее киноа, перемешиваем. Теперь добавляем авокадо, томаты и салатную смесь, снова перемешиваем.

Салат получается сытным из-за авокадо, который содержит полезные жиры и при том ни грамма холестерина.

Постный соус

Картофель — 1 шт.

Горчица — 2 ч. л.

Сахар — 1 ч. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Масло оливковое — 0,75 ст.

Уксус (винный) — 0,25 ст.

Этот соус похож на майонез по виду и даже по вкусу. И готовится всего за пять минут! Итак, картофель остужаем, протираем через сито. Добавляем горчицу, соль и сахар, перемешиваем. Вливаем уксус, взбиваем блендером. Далее, продолжая взбивать, вливаем тонкой струйкой охлаждённое масло. Всё!

Чечевичный суп-пюре

Помидоры — 2 шт.

Болгарский перец (красный или жёлтый) — 1−2 шт.

Крупная луковица — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Красная чечевица — 200 гр.

Вода — 1,5 литра

Укроп — 1 пучок

Молотая паприка — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Чёрный молотый перец — щепотка

Чеснок — 1 зубчик

Вкуснейший суп красновато-оранжевого цвета известен на востоке с незапамятных времен. В библейском рассказе проголодавшийся Исав, старший из сыновей-близнецов патриарха Исаака, продал за чечевичную похлёбку младшему брату Иакову право своего первородства.

Вариантов супа из чечевицы великое множество. Мы приготовим его так: морковь очистим, порежем кружочками. Перец разрежем на 4 части, очистим от семян. Очищенную луковицу кладём в воду целиком (в конце варки, когда лук отдаст весь сок, вынем из супа).

Помидоры нужно ошпарить горячей водой и снять с них кожицу. Все овощи сложить в кастрюлю, добавить воду и паприку. Варить на среднем огне примерно 20 минут. Красную чечевицу хорошо промыть и положить к овощам. Варить до готовности, примерно 10 минут.

Содержимое кастрюли переложить в чашу блендера, добавить пучок укропа, зубчик чеснока, соль и перец. Пюрировать. Подавать суп желательно с маленькими сухариками.

Овощной сок

Свежий огурец — 2 шт. Капуста белокочанная — 100 гр. Петрушка — 10 гр. Сельдерей — 20 гр. Мёд — 1 ч. л. Вода — 100 мл.

Для начала нужно растворить мёд в тёплой воде. У огурцов срезать кончики и кожуру, чтобы они не давали горечи. Овощи нарезать и выдавить соковыжималкой. Получится полезнейший натуральный сок. Добавьте к нему растворённый мёд, кубики льда и сразу подавайте!

Маффины

Банан — 1 шт.

Яблоко (большое) — 1 шт.

Масло растительное — 50 мл

Вода — 1/4 чашки

Мука — 1 чашка

Сахар тростниковый — 1/2 чашки

Корица — 1/2 ч. л.

Имбирь — 1/2 ч. л.

Соль — щепотка

Сода — 1/2 ч. л.

Смешать в миске муку, сахар, соду, соль и специи. Пюрировать в блендере банан вместе с растительным маслом и водой, добавить полученную массу к сухой смеси.

Одну половину яблока натереть на тёрке, другую — мелко порезать, также добавить в миску и замесить тесто. Выпекать в силиконовых формочках 25 минут при 180 градусах.

Сосиски из тофу

Тофу — 200 гр.

Панировочные сухари — 100 гр.

Лука-шалот — 60 гр.

Порошок горчицы — 1 ч. л.

Мелкая морская соль — 1 ч. л.

Чёрный перец — 10 горошин

Свежий розмарин — 2 ч. л.

Дрожжи — 2 ст. л.

Миндаль — 2 ст. л.

Оливковое масло — по вкусу

У соевого творога тофу собственный вкус почти отсутствует. Это позволяет универсально использовать продукт в кулинарии.

Мелко нарежьте лук-шалот и свежий розмарин, измельчите миндаль и горошины чёрного перца. В большую миску положите тофу и все ингредиенты, разомните их руками.

Разделите полученную смесь на 6 частей и "скатайте" из них сосиски. Чтобы при лепке масса не липла к рукам, смажьте их оливковым маслом. Сосиски выложите на застеленное пищевой пленкой блюдо, поставьте в холодильник на час. Затем обжарьте сосиски на масле на среднем огне до золотистого цвета. Сосиски готовы!

Сбитень

Мёд — 150 гр.

Сахар — 2/3 ст.

Вода — 1 л

Лавровый лист — 4 шт.

Гвоздика, кардамон, корица, имбирь — по вкусу

Мёд и сахар растопить в горячей воде и кипятить 10−15 минут на слабом огне, снимать пену. За 5 минут до окончания варки добавить пряности. Дать постоять напитку полчаса, процедить, можно ещё раз подогреть. Подавать в чайных чашках.

Овощные голубцы

Кочан капусты (для голубцов лучше всего брать белокочанную капусту приплюснутой формы) — 1 шт.

Рис — 1 ст.

Морковь — 1−2 шт.

Луковица — 1 шт.

Соль, перец, лавровый лист

Подсолнечное масло

Томатная паста — 2 ст. л. или сок 0,5−1 ст.

Зелень — по вкусу

Начинка: рис залить водой в пропорции 1:2 (на 1 ст. крупы 2 ст. воды) и отварить почти до полной готовности.

Лук и морковку очистить. Луковицу мелко нарезать и обжарить на подсолнечном масле 2−3 минуты. Добавить тёртую морковку и продолжать пассеровать вместе с луком. Когда овощи станут мягкими, а зажарка — оранжево-золотистой, выключить. Соединить отварной рис с половиной морковно-луковой зажарки, посолить, поперчить и перемешать. Начинка готова.

Капустные листья: размягчить их можно двумя способами. Первый, классический — отварить кочан целиком. Сделать надрезы по бокам кочерыжки, чтобы листья легко было снять с кочана. Ещё один вариант — в микроволновке. Кочан целиком помещается в микроволновую печь и готовится 6−10 минут при наибольшей мощности. У размягчённых листьев срезают твёрдые жилки, некоторые кулинары отбивают твёрдую часть листа молоточком для отбивных.

Капустный лист выкладывается на тарелку или дощечку, посередине листа — начинка, затем загибается нижний край листа вверх. Правый и левый края — к середине. Оставшийся краешек позволит собрать конверт.

Голубцы плотно укладываются слоями в кастрюлю, на дно которой налито немного воды. Достаточно, если вода будет покрывать первый слой голубцов, а слоёв можно положить и два, и три. Голубцы будут готовиться как на пару и получатся нежными, мягкими.

Затем голубцы тушатся под крышкой на среднем огне до мягкости капусты. А пока они потихоньку кипят, можно приготовить вкусную подливку из остатков моркови, лука, добавить томатную пасту, подсолить, протушить.

На почти готовые голубцы выкладывают подливку, добавляют для аромата лавровый лист и мелко нарезанную зелень: петрушку, укроп (подойдёт свежая или замороженная). Через 2−3 минутки вкусные постные голубцы с овощами готовы!