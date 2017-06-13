Как жена Достоевского боролась с его страстью к рулетке и пережила смерть детей

9 июня 1918 года умерла любимая жена Фёдора Достоевского. За 14 лет брака супругам пришлось пережить многое: практически нищенскую жизнь за границей и болезненную страсть писателя к азартным играм.

Они познакомились в трудный для Достоевского период жизни. Он похоронил брата Михаила и первую жену, у него был долг в 25 тысяч рублей. В это же время он трудился над романом "Преступление и наказание".

У Достоевского был договор с издателем Стелловским: за месяц написать небольшое произведение. В случае если бы роман не был готов в срок, Достоевского на девять лет лишили бы авторских прав на все вновь создаваемые произведения. Сложность договора заключалась в том, что у писателя не было романа, а дней до срока оставалось всё меньше.

Друзья посоветовали Достоевскому прибегнуть к помощи стенографистки. Так в квартире писателя появилась 20-летняя Анна Сниткина, недавно окончившая первую в Петербурге женскую гимназию. Своё первое впечатление о встрече с Достоевским девушка оставила в дневнике: "Я видела перед собой человека страшно несчастного, убитого, замученного...".

Писатель был рад работать с девушкой, он считал, что "мужчина непременно запьёт, уж наверное запьёт, а вы, я надеюсь, не запьёте". Но Достоевского мало интересовала личность Анны и её внешность. В первую очередь он записал её адрес — на случай, если она вдруг исчезнет с надиктованной частью романа.

Они начали работать над романом "Игрок". По ночам писатель делал наброски, на следующий день диктовал Анне, а вечером редактировал написанные страницы. Достоевский всё больше проникался симпатией к девушке, наблюдая её качественную работу. Анна действительно выполняла свою работу с упоением, в дневниковых записях она признавалась: "...Разговоры с Федей стали делаться мне всё более и более приятными, так что я уж шла на диктовку с каким-то особенным удовольствием". Роман был сдан издателю в срок.

После месяца совместной работы 45-летний Достоевский увидел в стенографистке женщину и обвенчался с ней. В 1867 году Анна Сниткина стала женой писателя. Им было суждено прожить вместе 14 лет, это время стало самым плодотворным в творчестве писателя. За это время он написал "великое пятикнижие": "Преступление и наказание", "Подросток", "Идиот", "Бесы" и "Братья Карамазовы". Последний роман он посвятил непосредственно своей жене.

Моя любовь была чисто головная, идейная. Это было скорее обожание, преклонение пред человеком, столь талантливым и обладающим такими высокими душевными качествами Анна Достоевская

Через два месяца после свадьбы Достоевские уехали путешествовать по Германии и Швейцарии. Тогда же Анне пришлось столкнуться с увлечением мужа рулеткой. В России у Достоевского осталось много долгов, и им овладела мысль о моментальном и большом выигрыше, после того как он выиграл в рулетку четыре тысячи франков. Его азарт всё приумножался, и в итоге он проиграл всё, включая ювелирные украшения жены.

Избавить от пагубной привычки мужа Анна смогла только в 1871 году, когда они вернулись в Петербург. Писатель сам был счастлив победить страсть к игре: "Исчезла гнусная фантазия, мучившая меня почти десять лет. Я всё мечтал выиграть: мечтал серьёзно, страстно… Теперь всё закончено!"

За время пребывания за границей у супругов родились две дочери, старшая из которых умерла в трёхмесячном возрасте. Уже на родине у них появились сыновья Фёдор и Алексей, второй мальчик прожил всего три года.

Анна проявила себя как верная помощница: на ней держался быт и ей удалось избавить семью от долгов. Более того, женщина организовала работу Достоевского: она вела переговоры с издателями и типографиями, переписывала рукописи. Постепенно Анна стала заниматься всеми финансовыми делами семьи.

Супруги прожили вместе всего 14 лет, Достоевский умер у жены на руках в 59 лет от эмфиземы лёгких. Перед самой смертью писатель сказал Анне: "Я любил тебя и не изменял тебе ни разу, даже мысленно".

В последующие годы Анна Достоевская занималась изданием и распространением книг мужа. После Февральской революции 1917 года она уехала в Крым лечиться от малярии, но летом 1918 года скончалась. Только через 50 лет после её смерти её прах был захоронен рядом с прахом Достоевского, как она того и хотела.