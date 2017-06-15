Солдат Боря и слесарь Гоша. Как жил и играл Алексей Баталов

В возрасте 88 лет в московской больнице скончался актёр Алексей Баталов, артист, которому удавались любые роли — от лиричных до трагичных.

Алексей Баталов родился 20 ноября 1928 года во Владимире. Ему с детства было предназначено стать актёром, как и большинству детей, рождённых в семье артистов.

Когда Баталову было пять лет, его мама вышла замуж второй раз за известного писателя Виктора Ардова. Семья переехала на Большую Ордынку, где часто гостили Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Борис Пастернак, Михаил Зощенко. Творческая среда оказала большое влияние на формирование личности мальчика. Авторство последнего прижизненного портрета Ахматовой принадлежит кисти именно Баталова.

Для меня привычнее было видеть загримированную физиономию, чем обычное лицо Алексей Баталов

Детство для Баталова закончилось в 1941 году. Тогда он начал работать в качестве рабочего сцены — помогать маме во время выступлений перед ранеными в госпиталях в созданной ею труппе. Через три года ему посчастливилось сняться в картине "Зоя" — о легендарной Зое Космодемьянской: весь класс Баталова должен был изображать её одноклассников. Тогда ещё по неопытности юноша сильно переживал: "Я должен был какую-то фразу произнести. Помню руки-ноги мои окаменели, голос исчез, выражение лица (я чувствовал) стало абсолютно идиотским".

Из московской квартиры я уезжал буржуйским мальчиком, а вернулся совсем другим, пацаном… Война воочию на примерах показала мне, что такое горе и счастье Алексей Баталов

После войны Баталов вернулся в Москву, где закончил школу и поступил в Школу-студию МХАТ. В это же время в гостях у друзей он увидел повзрослевшую подругу детства Ирину и сразу же влюбился. Но из-за юного возраста — им было по 16 лет — они не могли пожениться, пришлось дожидаться совершеннолетия. Вскоре после заключения брака у них родилась дочь.

В 1950 году Баталов закончил учиться в студии МХАТа и стал актёром Центрального театра Советской армии. Через четыре года Баталова пригласили сняться в фильме Иосифа Хейфица "Большая семья" в роли рабочего-интеллигента. После этой картины к Баталову пришла популярность: письма и звонки от поклонниц не давали покоя. Своей жене Ирине он уделял всё меньше внимания, начались ссоры, которые закончились разводом. Завершению их отношений способствовало и увлечение Баталова молодой циркачкой Гитаной Леонтенко. У них также родилась дочь, но счастье от рождения ребёнка омрачила болезнь девочки — церебральный паралич.

После успешной работы в первой картине актёр продолжил сотрудничать с Хейфицем, он снялся ещё в четырёх фильмах: "Дело Румянцева", "Дорогой мой человек", "Дама с собачкой", "День счастья".

Важной в карьере Баталова стала роль солдата Бориса Бороздина в фильме "Летят журавли". Ему удалось передать тихую грусть и мужество советских солдат.

Через несколько лет артист был удостоен Государственной премии РСФСР за другую роль — физика-атомщика Гусева в картине "Девять дней одного года". Эта роль закрепила за Баталовым амплуа героя своего времени.

Помимо актёрской работы Баталову была интересна и режиссура: он снял три картины. В качестве режиссёра он дебютировал в 1960 году фильмом "Шинель", через 12 лет представил картину "Игрок". Но его удачей, признанной всеми, стал фильм "Три толстяка", в котором он ещё и снялся в главной роли. Трюки своего героя-канатоходца Баталов исполнял сам, без дублёра. Несмотря на успех, этот фильм стал его последней режиссёрской работой.

Фильм надо делать своей командой. А когда я переехал из Ленинграда в Москву, команда распалась Алексей Баталов

В 70-е годы режиссёры снимали Баталова в образе интеллигентов: эмигрант Голубков в "Беге", декабрист Трубецкой в "Звезде пленительного счастья", доктор в "Чисто английском убийстве". Из всей череды этих ролей выделяется одна — слесаря Гоши в мелодраме "Москва слезам не верит". Фильм получил премию "Оскар", а Баталов — новый всплеск популярности у зрителей.

С 1975 года Баталов стал преподавателем ВГИКа. По его признанию, он был счастлив возможности обучать студентов тому, что умеет сам.

Баталов снимался ещё во многих художественных и документальных фильмах. Также долгое время он работал на радио, среди его ярких радиопостановок — "Казаки" Толстого, "Белые ночи" Достоевского", "Герой нашего времени" Лермонтова.