"Тёмная башня": Стрелок был пьян, и экшен не удался

Стивен Кинг — странный и своенравный старик. Ему категорически не нравятся лучшие фильмы, снятые по его книгам. Шутка ли, он искренне ненавидит "Сияние" Стэнли Кубрика. Но десятки режиссёров каждый год пытаются снять что-то по Кингу, что и зрителей устроит, и маэстро ужасов не заставит извергать проклятия. В этом году нас ждут сериалы, фильмы и кино на стриминговых сервисах по Кингу. Первой попыткой стала "Тёмная башня" режиссёра Николая Арселя.

У героя фильма Джейка Чемберса серьёзные проблемы с психикой, семьёй и жизнью в целом. Парень потерял отца-пожарного, и с тех пор ему снятся кошмары про другой мир, людей с искусственной кожей, башню, которую пытается разрушить Человек в чёрном, и Стрелка, который хочет убить злодея. Мать, отчим, одноклассники и даже личный психолог считают Джейка психом и мечтают запихнуть его в дурдом. Вот только оказывается, что сны парня — чуть больше, чем просто сны.

Режиссёр Николай Арсель после выхода первых трейлеров пытался успокоить фанатов первоисточника, мол, мальчик — не главный герой, мол, он так любит книги про Стрелка, что не поступил бы так с первоисточником. И он нагло врал. "Тёмная башня" превратилась в семейную драму с элементами фантастики, где мы не знаем ничего о персонажах и их биографии. Нам отчего-то должна быть интересна история начинающего художника-импрессиониста Джейка.

Возможно, подразумевается, что мы читали все книги Кинга. А потому нам должно быть всё известно про Стрелка, Человека в чёрном и истории их взаимоотношений. Но углубляться в подобные дебри режиссёру неинтересно и не с руки. Он захотел сделать из одного из интереснейших и важнейших романов Кинга семейное кино.

И неясно, зачем же тогда на главные роли были приглашены Идрис Эльба и Мэтью Макконахи. Актёрам нечего играть. У них нет ни установки режиссёра, ни толком прописанных характеров. Они здесь, исключительно чтобы привлечь зрителей своими физиономиями на афише. Ну а ещё дабы повторять через слова "башня", "сияние", "видения", "клятва стрелков" и прочую сюжетно важную претенциозную лабуду. Даже финальная битва между ними нужна, скорее чтобы фильм мог отвечать жанру "экшен". Да и то, в нём использованы приёмы, которые мы уже сотни раз видели. И напоминает весь этот недобалет какую-то сцену из сериала на CW или ABC, нежели серьёзный голливудский блокбастер.

Именно сериал по "Тёмной башне" нас, скорее всего, и ожидает в ближайшее время. И именно там нам представят, как и задумывал Кинг, Стрелка, похожего на Клинта Иствуда. "Тёмная башня" Николая Арселя определённо понравится маэстро ужасов. Но вот культовой картиной не станет. Потому что её разнесут в клочья все, кто хотя бы читал комикс, не то что книги.