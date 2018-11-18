По наличникам можно определить, где вы находитесь. Сейчас научим

Матрёшка, шапка-ушанка, водка, балалайка — есть ли в этом списке место для наличника, действительно ли он появился в России и правда ли, что в старину этот предмет служил оберегом от тёмных сил?

Рекордсмену российского краудфандинга Ивану Хафизову 38 лет, и 11 из них он фотографирует наличники по всей нашей стране. Возраст самого старого — более 150 лет, самому "юному" меньше десяти. Энтузиаст уверен: зная некоторые характерные особенности наличников из разных городов, любой человек сможет, не глядя на карту, определить, где он находится. Проверим?

Увидел наличник — не потеряешься

Сейчас в списке энтузиаста — 364 населённых пункта и более 18 тысяч уникальных снимков резных оконных украшений из разных концов России. Первый наличник он сфотографировал ещё в 2007 году в городе Энгельсе Саратовской области, а в 2010-м Иван уже создал виртуальный Музей наличника, в котором даже певица Пелагея выбирала себе украшение для бани.

По мнению Хафизова, для того чтобы разобраться в наличниках, достаточно всего лишь взглянуть на несколько коллажей. Так, даже ребёнок сможет сказать, чем отличаются рязанские наличники от, например, костромских или томских.

В Рязанской области, считает фотограф, нет чёткого разделения, но всё же некая тенденция прослеживается. Например, общая простота и выступающее навершие домиком.

Костромская область — один из ярких примеров, где наличников много и они хорошо сохранились. Общим для большинства наличников этого региона стали полукруглые навершия. Другая характерная особенность — украшение боковинок (узоры, колонны и прочее), что было свойственно далеко не всем областям.

Томские наличники принадлежат в большей степени к классицизму или барокко. Их отличает объёмная резьба, живое дерево и отсутствие всякой краски, отмечает фотограф — как правило, все они тёмно-коричневого цвета с изображением растительного орнамента. Кроме того, здесь были популярны своеобразные завитушки на боковых кромках наличника. Местные оконные украшения без ставней и сложны в исполнении. В большинстве своём — им больше ста лет.

Откуда родом наличник, можно определить по цвету. Например, в Московской области и Красноярском крае они, как правило, белые. В Саратовской много цветных, в Иркутске белых нет совсем. В Ярославской области соотношение примерно 50/50. Стоит обратить внимание на низ наличника. Если он развит — с огромной долей вероятности речь идёт о Тверской, Ивановской, Тюменской областях.

— Обычно если наличники со ставнями — это юг России либо уже север страны. В одной части они были нужны из-за солнца, в другой — из-за полярной ночи, — рассказывает Иван.

Общая черта у всех наличников — осевая симметрия. Правая часть, как правило, отражает левую. Ещё одной особенностью наличника является то, что почти у всех верхняя часть украшена более ажурно, нежели нижняя.

Наличники-невидимки

Путешествуя по стране, коллекционер обнаружил, что существенный пласт исчезающей русской культуры остался вне поля зрения. И, если регионально этот вид резного зодчества изучается, о массовости пока говорить не приходится. Меж тем фотограф уверен, что рост интереса к национальной идентичности растёт.

— С 19 века в России стали меньше строить из дерева и больше из камня, — говорит фотограф. — Но сейчас, на волне экотематики, это может возродиться и стать модным. А при современном развитии технологий должно стать ещё и недорогим.

Русский или нет?

С тех пор как Иван занялся изучением наличников, ему стали приходить письма из разных уголков России с фотографиями старинных наличников. Однако сообщения приходят также из-за границы, поэтому появляется вопрос: действительно ли наличник — исконно русский предмет?

— Отчасти то, что мы видим, — следствие петровских реформ. Всё храмовое зодчество до Петра I — это прямые и простые окна, после же появляется то, что позже получит название "петровское барокко", обилие всяких украшений, — рассказывает фотограф. — С другой стороны, есть эволюция развития деревянного дома. И если к XVII веку на фасаде дома окна расположены хаотично, то вскоре происходит упорядочивание — три окна, причём одно из них колодчатое. Это ещё не наличник, но уже похоже. Следом появляется планка, которая прикрывает щель. Называлась дощельник (закрывала щель), а потом она стала называться наличником.

Таким образом, с Запада пришла идея о том, что украшать окна — это красиво, однако в самой России почва уже была подготовлена. К тому же, как отмечает Хафизов, не стоит забывать о русских резных иконостасах, киотах, которые также служили примером резного украшения и культуры.

Развитие наличники получили уже в XVIII веке, причём больше всего в Нижегородской области. Именно там жили плотники и резчики, которые занимались украшением кораблей. Также распространены наличники были в городах, служивших религиозными центрами (где изготавливались иконостасы), а также в сибирских городах, куда люди специально приезжали строить.

Распространение за рубежом

Белоруссия, Казахстан, Польша, Румыния, Германия и США — как оказалось, там тоже есть наличники.

— Очень интересная история, связанная с Восточной Польшей. Когда Суворов шёл через Альпы, он обнаружил в Польше большое поселение русских староверов, которые ушли на эту землю после раскола под покровительство польских панов. Полководец отправил их в Сибирь, куда люди семьями шли полтора года. Эту историю я узнал в Бурятии, где фотографировал отлично сохранившиеся наличники со ставнями. А потом мне присылают польскую книжку о деревянном зодчестве. И там похожие наличники со ставнями, как в Бурятии, несмотря на расстояние в шесть тысяч километров. Получается, что эти староверы, прожившие сто лет в Польше, после высылки каким-то образом сохранили память о той резьбе, той культуре.

В Потстдаме есть построенный в честь Александра I посёлок Александровка, который в настоящий момент является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Дома, построенные ещё в 1826 году, сохранились по сей день и скоро отметят двухсотлетие. В России таких возрастных жилых построек не сохранилось.

За годы, связанные с путешествиями в поисках наличников, Иван Хафизов стал настоящим экспертом. Однажды к нему за помощью обратились с официальным письмом из Массачусетского музея. Как оказалось, в зарубежной коллекции есть три наличника, которые были вывезены из России ещё в 1914 году. Однако эти предметы русской культуры доставили немало хлопот иностранцам — без крестовидной рамы было непонятно, где верх наличника, а где низ.

Защита от тёмных сил

Одна из самых загадочных историй, связанных с тем, что на наличниках вырезали обереги, — это легенда про Берегиню, которая у язычников считалась заложным покойником, считает Иван Хафизов.

— Это существо, чем-то напоминающее Русалку, которое жило на берегу и стаскивало людей в воду, — отмечает фотограф.

Согласно другим поверьям — Берегиня — это богиня, которая породила всё живое на земле и защищает достойных людей. Как мать земли, она была для крестьянина особым божеством, способным сохранить скот и дать хороший урожай.

Дом с историей

Говоря об одной из самых интересных историй, связанных с наличниками, Иван Хафизов вспоминает тверские Кимры, где местная жительница спустя годы выкупила 106-летний двухэтажный дом, построенный её прадедом.

— Эту семью не раскулачили, потому что в доме жили 35 человек. Уплотнять было некуда. В результате множества обменов и перепродаж в нулевые они всё выкупили, и этот дом опять принадлежит этой семье. Это круто.

Рекорд российского краудфандинга

На сегодняшний день Иван Хафизов — абсолютный рекордсмен российского краудфандинга. В его копилке несколько миллионов рублей, собранных на путешествия, издание книги, печать календарей, открыток, раскрасок и пазлов с наличниками. В 2017 году вместо заявленных 80 тысяч рублей он собрал 1 миллион 570 тысяч (1962%). В этом году сборы вновь почти достигли отметки в полтора миллиона.

— Можно было продолжать снимать эти окошки в режиме хобби, как делают тысячи. Или можно было сделать из этого что-то большее. И вот эта мысль, что надо сделать чуть-чуть больше, чтобы в этом был какой-то смысл, — она и двигает всем, — отметил энтузиаст.

Идею фотографа поддержали не только учёные и ценители русской старины, но и российские знаменитости. Кроме Пелагеи это также писатель Евгений Гришковец, певец Пётр Налич, журналисты Леонид Парфёнов и Илья Варламов. Помимо того, календари, свёрстанные на английском языке, вручались в качестве русского сувенира ряду нобелевских лауреатов, а ещё президенту СССР Михаилу Горбачёву. Но с особой гордостью Иван рассказывает историю о бабушке, которая, услышав о ценности наличников, передумала выбрасывать свой и решила заново покрасить оконное украшение.