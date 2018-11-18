Хайп прошёл. Почему россияне устали от рэпа и стали ходить на "Чайф"

За последнее время популярные молодёжные артисты — такие как Лизер, Gone.Fludd, Хаски и Фейс — стали часто отменять свои туры. Зато команды из нулевых годов стабильно собирают стадионы и кассу. Лайф разобрался, почему зрители вернулись к старой гвардии.

"Всем привет. Я вынужден перенести все северные концерты на весну, так как сейчас я веду работу над новым материалом и обстоятельства не позволяют мне быть с вами в эти даты", — так пишет у себя в паблике молодой рэп-герой Lizer. Ещё в январе его альбом набрал рекордное количество лайков "ВКонтакте". Сегодня он вынужден отменять тур под странным предлогом.

Еще пример: 24-летний рэпер Gone.Fludd совсем недавно выступал на "Вечернем Урганте" и стал героем шоу "вДудь", но это ему не помогло. "Плохая новсть.... Все октябрьские и ноябрьские концерты были перенесены", — написал он в своей группе. Обычно в таких случаях концерты не переносят в надежде на то, что купившие билеты не сдадут их до весны. А там, может быть, клип выйдет и получится собрать. Надежда на авось.

В прошлом году громче всех гремел исполнитель Face. Цитировать его песни в СМИ запрещено, но их помнит каждый школьник. Два месяца назад музыкант выпустил новый провокационный альбом, анонсировал даты тура, но спешно всё отменил. Не продалось.

Таких примеров много, и каждый раз схема примерно одинаковая. Появляется новый молодёжный артист, о нём пишут, его зовут на шоу, берут интервью, артист считает себя успешным и объявляет большой тур по всей стране. А дальше начинаются проблемы.

Организатор концертов Александр Паули рассказал Лайфу, что браться за гастроли фрешменов его компания будет "очень осторожно", потому что "рисковать больше не хочется".

Как ни странно, предпочтения отдаются старым, проверенным звёздам 15-летней давности: "Чайф", "Князь", "Мельница", Олег Митяев. Все эти люди, хоть и не светятся в модных шоу, стабильно собирают кассу.

— Лайки, репосты и просмотры клипов не монетизируются. Ротация молодых артистов очень быстрая: сегодня Элджей популярен, а завтра он никому не нужен. Нет преданной фанатской базы, которая бы ходила на концерты регулярно. Нет творческого багажа у музыканта, который бы позволял много и долго гастролировать. Появляется новый продукт, который потенциально интересен молодёжи, а потом благополучно о нём забывают, если не появляется новых хитов и скандалов.

По словам Александра Паули, финансовые перспективы новых артистов очень трудно проанализировать. Успех концертного тура так называемого фрешмена невозможно спрогнозировать.

— Организаторы ориентировались на лайки и просмотры, но, как показывает практика, это не те критерии, по которым нужно заявлять гастрольный тур. А других критериев нет, — пояснил он.

Концертный промоутер Алексей Довгаль считает, что сегодня интересы у молодых людей меняются очень быстро.

— Сейчас время фастфуда. Пока ты выстраиваешь тур и начинаешь его отыгрывать, интерес уже пропадает. Да и качество материала очень сильно страдает. Если сравнить с MTV, когда оно было популярным, там крутили одних и тех же исполнителей по большей части, и им суждено было стать знаменитыми и закрепиться в статусе звёзд. Сейчас же нет такой качественной поддержки, есть много разных музыкальных каналов, но, как правило, к музыке они не относятся.