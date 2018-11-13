Самый жизнерадостный старик. Как жил Стэн Ли — "отец" комиксов Marvel

Самый жизнерадостный старик. Как жил Стэн Ли — "отец" комиксов Marvel

Фото © AP Photo/Matt Sayles

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12 ноября 2018 года стало худшим днём для всех поклонников вселенной Marvel. В этот день в возрасте 95 лет умер Стэн Ли. Именно этот человек придумал Фантастическую четвёрку, Человека-паука, Железного Человека, Мстителей, людей X и множество других персонажей. Рассказываем, кто же этот жизнерадостный старик, которому удалось покорить сердца миллионов, сделав вселенную комиксов Marvel по-настоящему культовой, а также озолотив одноимённое издательство.

Как всё начиналось

Родился Стэнли Мартин Либер в Нью-Йорке в 1922 году. Это были непростые времена после Великой депрессии, особенно для семьи будущего мирового героя. Ли воспитывали еврейские родители-иммигранты румынского происхождения. Семье Стэна приходилось ютиться в маленькой квартирке в Бронксе, куда они переехали с Манхэттена из-за отсутствия работы у отца. В однокомнатной квартире уживались Стэнли (ему было почти девять лет), его единственный брат Ларри, а также мама с папой. Родители спали рядом с детьми на раскладном диване.

Стэн Ли был ненасытным читателем, окончившим среднюю школу Девитта Клинтона в Бронксе. Уже в столь юном возрасте будущий культовый писатель работал во многих местах. Чем только не приходилось заниматься Стэну! Он и писал некрологи для службы новостей, и составлял пресс-релизы по национальной программе туберкулёзного центра, и продавал подписку на одну из нью-йоркских газет (New York Herald Tribune), и занимался доставкой сэндвичей в самые различные офисы (в том числе Рокфеллеровский центр, один из крупнейших офисных центров Нью-Йорка).

Будучи 16-летним подростком, Стэн Ли устроился работать ассистентом в издательство Timely Comics (позже эта компания сменит вывеску и станет той самой Marvel). Получить место в этой компании Стэну удалось благодаря родственным связям: в Timely Comics работали его дядя (Робби Соломон) и кузина (Джина Гудман), которая была супругой на тот момент издателя комиксов Мартина Гудмана. Изначально от Стэна многого не требовалось: молодой Ли приносил художникам ланч, а также наполнял их чернильницы.

Первые шаги

<p>Фото © AP Photo</p>

Свои первые попытки в создании комиксов Либер начал делать в 1941 году. Он стеснялся своего еврейского происхождения, поэтому подписывал работы псевдонимом Стэн Ли. Также Либер не хотел использовать свои настоящие данные до тех пор, пока не начнёт создавать по-настоящему крутые работы. Однако еврейский автор комиксов прославился как Стэн Ли, его имя получало всё больший вес, поэтому в итоге он официально сменил паспортные данные.

Первые трудности у Ли начались в конце 1941 года. Тогда компании пришлось уволить двух ключевых авторов, которые не были довольны гонорарами Timely Comics, — они начали сотрудничать с другими издательствами. На плечи Стэна тут же обрушилась должность ведущего редактора издательства (в 16 лет Стэн стал самым молодым сотрудником комикс-индустрии). Первым комиксом Стэна Ли, для которого он полностью написал сценарий, стал пятый выпуск "Капитана Америки". Но работа в издательстве продолжалась недолго — началась Вторая мировая война, Стэн записался добровольцем в армию. Он служил в войсках связи, где в течение трёх лет писал инструкции и помогал делать обучающие фильмы для всех родов войск. Кроме всего прочего, он стал одним из девяти человек во всей армии США, получившим военную классификацию "драматург".

<p>Фото © AP Photo/Monika Graff</p>

Первый успех

Окончательно добиться успеха Стэну Ли удалось только спустя 20 лет — в 1961 году мир увидел комикс под названием "Фантастическая четвёрка". Помог ему в этом художник Джек Кёрби. Перед Стэном Ли стояла задача придумать оригинальный комикс, который поразил бы воображение читателей, как в своё время это сделали истории о Бэтмене и Супермене. В тот же год Timely Comics переименовали в Marvel Comics. Год спустя вышел ещё один культовый комикс — "Человек-паук". Эти две франшизы, а также серия "Люди Икс" (её придумали в 1963 году) имели оглушительный успех.

Стэн Ли настолько повлиял на индустрию комиксов, что в честь него назвали метод работы над визуальными новеллами. "Метод Marvel" заключается в том, что художники могут контролировать процесс создания сюжетной линии ещё на ранней стадии, что позволяет им продумывать визуальную составляющую комиксов.

<p>Фото © AP Photo/Damian Dovarganes</p>

Трудности и скандалы

В последние годы своей жизни Стэн Ли болел пневмонией. Также у него были проблемы со зрением. В начале 2016 года американский писатель признался, что потерял возможность читать и писать из-за значительного ухудшения зрения. В апреле состояние здоровья ухудшилось настолько, что на мероприятии Silicon Valley Comic Con в рамках автограф-сессии с фанатами представитель писателя напоминал ему, как писать его имя и фамилию по буквам. Но это далеко не всё негативное, что происходило в жизни легендарного человека.

В октябре 2017 года партнёр Стэна Ли Джерри Оливарес убедил медсестру взять у писателя некоторое количество крови под видом анализов, чтобы потом запустить в продажу партию ручек с кровью вместо чернил. Также Оливарес подозревается в мошеннической краже со счёта Ли 300 тысяч долларов и покупке на его деньги жилья за 850 тысяч долларов.

Не обошлось и без обвинений в сексуальных домогательствах. Сначала это сделали медсёстры, которые были наняты, чтобы заботиться о редакторе в его собственном доме в Лос-Анджелесе. Сиделки Стэна Ли в начале года заявили, что автор комиксов неоднократно щупал их и домогался, а также требовал удовлетворить его. После этого последовали претензии от массажистки из Чикаго, которая утверждала, что Стэн Ли мастурбировал прямо у неё на глазах в своём гостиничном номере, а затем щупал её и требовал секса во время Chicago Comics & Entertainment Expo в 2017 году.

<p>Фото © AP Photo/Tony Gutierrez</p>

Не комиксами едиными

В начале 80-х годов компания Marvel Comics покупает анимационную студию. Стэн Ли становится её творческим директором. Под его руководством комиксы "Человек-паук", "Люди Икс", "Фантастическая четвёрка", "Железный Человек" и "Халк" стали мультсериалами, которым удалось завоевать любовь зрителей во всём мире.

<p>Фото © AP Photo/Matt Sayles</p>

Стэн Ли работал на процветающую компанию Marvel, делая её великой, на протяжении длительного времени. Уже в 1972 году он становится издателем Marvel, а спустя 60 лет с начала своей деятельности создаёт собственную фирму — Stan Lee Media. Само собой, это дело отнимает у Ли много сил и времени, в связи с чем он отходит от дел в Marvel, чтобы развивать собственный проект. Но долго существовать без Ли фирма не смогла — Стэна вновь привлекли к работе после того, как было принято решение запустить киносъёмки по франшизам Marvel. Началось всё в 2000 году — именно тогда вышла экранизация "Людей Икс", а спустя ещё два года появился первый "Человек-паук" с Тоби Магуайром в главной роли.

Начиная с 1994 года и до последних дней своей жизни Стэн Ли снимался в роли самого себя в фильмах Marvel. Его камео появлялись во всех экранизациях комиксов. По всей видимости, в последний раз мы увидим гения в новом фильме "Мстители", который выйдет в 2019 году.

Автор:
Сергей Сурепин
СС
Сергей Сурепин
Журналист
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