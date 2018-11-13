Самый жизнерадостный старик. Как жил Стэн Ли — "отец" комиксов Marvel

12 ноября 2018 года стало худшим днём для всех поклонников вселенной Marvel. В этот день в возрасте 95 лет умер Стэн Ли. Именно этот человек придумал Фантастическую четвёрку, Человека-паука, Железного Человека, Мстителей, людей X и множество других персонажей. Рассказываем, кто же этот жизнерадостный старик, которому удалось покорить сердца миллионов, сделав вселенную комиксов Marvel по-настоящему культовой, а также озолотив одноимённое издательство.

Как всё начиналось

Родился Стэнли Мартин Либер в Нью-Йорке в 1922 году. Это были непростые времена после Великой депрессии, особенно для семьи будущего мирового героя. Ли воспитывали еврейские родители-иммигранты румынского происхождения. Семье Стэна приходилось ютиться в маленькой квартирке в Бронксе, куда они переехали с Манхэттена из-за отсутствия работы у отца. В однокомнатной квартире уживались Стэнли (ему было почти девять лет), его единственный брат Ларри, а также мама с папой. Родители спали рядом с детьми на раскладном диване.

Стэн Ли был ненасытным читателем, окончившим среднюю школу Девитта Клинтона в Бронксе. Уже в столь юном возрасте будущий культовый писатель работал во многих местах. Чем только не приходилось заниматься Стэну! Он и писал некрологи для службы новостей, и составлял пресс-релизы по национальной программе туберкулёзного центра, и продавал подписку на одну из нью-йоркских газет (New York Herald Tribune), и занимался доставкой сэндвичей в самые различные офисы (в том числе Рокфеллеровский центр, один из крупнейших офисных центров Нью-Йорка).

Будучи 16-летним подростком, Стэн Ли устроился работать ассистентом в издательство Timely Comics (позже эта компания сменит вывеску и станет той самой Marvel). Получить место в этой компании Стэну удалось благодаря родственным связям: в Timely Comics работали его дядя (Робби Соломон) и кузина (Джина Гудман), которая была супругой на тот момент издателя комиксов Мартина Гудмана. Изначально от Стэна многого не требовалось: молодой Ли приносил художникам ланч, а также наполнял их чернильницы.

Первые шаги

Свои первые попытки в создании комиксов Либер начал делать в 1941 году. Он стеснялся своего еврейского происхождения, поэтому подписывал работы псевдонимом Стэн Ли. Также Либер не хотел использовать свои настоящие данные до тех пор, пока не начнёт создавать по-настоящему крутые работы. Однако еврейский автор комиксов прославился как Стэн Ли, его имя получало всё больший вес, поэтому в итоге он официально сменил паспортные данные.

Первые трудности у Ли начались в конце 1941 года. Тогда компании пришлось уволить двух ключевых авторов, которые не были довольны гонорарами Timely Comics, — они начали сотрудничать с другими издательствами. На плечи Стэна тут же обрушилась должность ведущего редактора издательства (в 16 лет Стэн стал самым молодым сотрудником комикс-индустрии). Первым комиксом Стэна Ли, для которого он полностью написал сценарий, стал пятый выпуск "Капитана Америки". Но работа в издательстве продолжалась недолго — началась Вторая мировая война, Стэн записался добровольцем в армию. Он служил в войсках связи, где в течение трёх лет писал инструкции и помогал делать обучающие фильмы для всех родов войск. Кроме всего прочего, он стал одним из девяти человек во всей армии США, получившим военную классификацию "драматург".

Первый успех

Окончательно добиться успеха Стэну Ли удалось только спустя 20 лет — в 1961 году мир увидел комикс под названием "Фантастическая четвёрка". Помог ему в этом художник Джек Кёрби. Перед Стэном Ли стояла задача придумать оригинальный комикс, который поразил бы воображение читателей, как в своё время это сделали истории о Бэтмене и Супермене. В тот же год Timely Comics переименовали в Marvel Comics. Год спустя вышел ещё один культовый комикс — "Человек-паук". Эти две франшизы, а также серия "Люди Икс" (её придумали в 1963 году) имели оглушительный успех.

Стэн Ли настолько повлиял на индустрию комиксов, что в честь него назвали метод работы над визуальными новеллами. "Метод Marvel" заключается в том, что художники могут контролировать процесс создания сюжетной линии ещё на ранней стадии, что позволяет им продумывать визуальную составляющую комиксов.

Трудности и скандалы

В последние годы своей жизни Стэн Ли болел пневмонией. Также у него были проблемы со зрением. В начале 2016 года американский писатель признался, что потерял возможность читать и писать из-за значительного ухудшения зрения. В апреле состояние здоровья ухудшилось настолько, что на мероприятии Silicon Valley Comic Con в рамках автограф-сессии с фанатами представитель писателя напоминал ему, как писать его имя и фамилию по буквам. Но это далеко не всё негативное, что происходило в жизни легендарного человека.

В октябре 2017 года партнёр Стэна Ли Джерри Оливарес убедил медсестру взять у писателя некоторое количество крови под видом анализов, чтобы потом запустить в продажу партию ручек с кровью вместо чернил. Также Оливарес подозревается в мошеннической краже со счёта Ли 300 тысяч долларов и покупке на его деньги жилья за 850 тысяч долларов.

Не обошлось и без обвинений в сексуальных домогательствах. Сначала это сделали медсёстры, которые были наняты, чтобы заботиться о редакторе в его собственном доме в Лос-Анджелесе. Сиделки Стэна Ли в начале года заявили, что автор комиксов неоднократно щупал их и домогался, а также требовал удовлетворить его. После этого последовали претензии от массажистки из Чикаго, которая утверждала, что Стэн Ли мастурбировал прямо у неё на глазах в своём гостиничном номере, а затем щупал её и требовал секса во время Chicago Comics & Entertainment Expo в 2017 году.

Не комиксами едиными

В начале 80-х годов компания Marvel Comics покупает анимационную студию. Стэн Ли становится её творческим директором. Под его руководством комиксы "Человек-паук", "Люди Икс", "Фантастическая четвёрка", "Железный Человек" и "Халк" стали мультсериалами, которым удалось завоевать любовь зрителей во всём мире.

Стэн Ли работал на процветающую компанию Marvel, делая её великой, на протяжении длительного времени. Уже в 1972 году он становится издателем Marvel, а спустя 60 лет с начала своей деятельности создаёт собственную фирму — Stan Lee Media. Само собой, это дело отнимает у Ли много сил и времени, в связи с чем он отходит от дел в Marvel, чтобы развивать собственный проект. Но долго существовать без Ли фирма не смогла — Стэна вновь привлекли к работе после того, как было принято решение запустить киносъёмки по франшизам Marvel. Началось всё в 2000 году — именно тогда вышла экранизация "Людей Икс", а спустя ещё два года появился первый "Человек-паук" с Тоби Магуайром в главной роли.

Начиная с 1994 года и до последних дней своей жизни Стэн Ли снимался в роли самого себя в фильмах Marvel. Его камео появлялись во всех экранизациях комиксов. По всей видимости, в последний раз мы увидим гения в новом фильме "Мстители", который выйдет в 2019 году.