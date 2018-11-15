В ожидании "Игры престолов". Все факты о новом сезоне

В ожидании "Игры престолов". Все факты о новом сезоне

Коллаж © L!FE. Кадры из фильма "Игра престолов" / © Кинопоиск

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Наконец-то стало известно, когда же выйдет самый в прямом смысле долгожданный сезон культового сериала. Фанатам придётся потерпеть ещё пять месяцев — до апреля. Пока же Лайф напомнит, кто претендует на "Железный трон" Вестероса и что уже известно о финальном — восьмом — сезоне киноэпопеи.

Почитатели Джона Мартина живут бок о бок с героями его песен льда и пламени уже более семи лет. Первый сезон, к слову, тоже вышел в апреле — в 2011 году. С тех пор Джон Сноу и Дейенерис Таргариен, равно как и Серсея с Тирионом Ланнистером стали почти что членами семьи, за судьбой которых наблюдаешь с упоением и нервной дрожью в коленках. И хоть фанаты сериала привыкли к череде смертей наиболее значительных героев, появляющиеся спойлеры поистине пугающие. Да и создатели загадочно предупреждают об "эпичном финале" саги.

Американский журнал Entertainment Weekly раскрыл некоторые детали финальной части, сообщив, что заключительный сезон начнётся в Винтерфелле, куда прибудут Дейенерис и её армия. Отмечалось, что сцена призвана во многом повторить начало пилотной серии, когда в родовое гнездо Старков прибыл король Роберт. После этого сюжет будет строиться вокруг взаимоотношений героев, часть из которых всё ещё не знакомы между собой, а других связывают весьма сложные отношения. Исполнительный продюсер сериала Брайан Когман говорил, что в финальном сезоне все персонажи "соберутся вместе, чтобы противостоять общему врагу" — армии Короля Ночи. Он пообещал фанатам взрыв эмоций.

<p>Первое официальное фото со съёмок финала &#34;Игры престолов&#34;, опубликованное в СМИ. Фото: © HBO / <a href="https://ew.com/tv/2018/11/01/game-of-thrones-season-8-ew-cover/?utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_content=photo&utm_campaign=entertainmentweekly_ew&utm_term=D53B7C08-DDCF-11E8-9C95-03A1984234C2" target="_blank">Entertainment Weekly</a></p>

Джон Сноу

<p>Кит Харингтон и Роуз Лесли. Фото: © Willy Sanjuan / Invision / AP</p>

Как известно, сыгравший Джона Сноу Кит Харингтон уже одержал главную свою победу за пределами съёмок: помимо бешеной популярности сериала ему досталась в жёны известная по роли Игритт в "Игре престолов" Роуз Лесли, с которой он узаконил отношения летом этого года.

Что же касается сериала, создатели пообещали встречу героя с его лютоволком по имени Призрак. По словам авторов, несмотря на то, что о питомце ничего не было слышно ещё с шестого сезона, в грядущей части Призрак будет появляться на экране достаточно часто. Сам исполнитель роли Джона Сноу рассказывал, что финал будет безрадостным, однако никаких подробностей не раскрыл.

О судьбе Сноу пока ничего не известно, но один из самых преданных фанатов вычислил, что именно он должен занять Железный трон, так как Королю Севера было отдано в сериале максимальное количество времени — 338 минут. Получается, что этот персонаж является самым важным. На втором месте Тирион, который "отстал" всего на минуту, на третьем — Дейенерис (ей досталось 276 минут).

Дейенерис Таргариен

Исполнительница роли Дейенерис Таргариен Эмилия Кларк попрощалась с сериалом ещё в июне этого года, отметив, что новая семья в виде "Игры престолов" была с ней рядом почти что десять лет. О судьбе её героини пока ничего не известно, однако она ещё никогда не была так близка к трону — за её плечами могущественная армия, всё ещё два дракона и, конечно же, Джон Сноу.

Тирион Ланнистер

<p>Фото: © Jordan Strauss / Invision / AP</p>

Исполнитель роли Тириона Ланнистера Питер Динклэйдж недавно шокировал фанатов, проболтавшись во время интервью, что его герой не переживёт финальных серий саги.

— Вне зависимости от того, чем всё закончится, смерть станет для него отличным финалом, — сказал актёр в студии "Позднего шоу со Стивеном Кольбером".

Джейме Ланнистер

О том, что Джейме Ланнистер доживёт до финала, стало известно из-за судебной тяжбы исполнителя роли со своим менеджером. Благодаря разбирательству огласке были преданы некоторые факты о новом сезоне "Игры престолов". Так, например, стало известно, что актёр получил более миллиона долларов за каждый из шести эпизодов, в которых он принимал участие. А раз в финале их всего шесть, выходит, что персонаж Николая Костера-Вальдау до него доживёт.

Серсея Ланнистер

<p>Кадр из фильма &#34;Игра престолов&#34; / © <a href="https://www.kinopoisk.ru/film/464963/stills/" target="_blank">Кинопоиск</a></p>

О судьбе Серсеи Ланнистер в заключительном сезоне ничего не известно. Как мы помним, в финале седьмого очаровательную злодейку покинул её брат и любовник Джейме. Вместе с тем рядом с героиней, которая пока что всё ещё восседает на Железном троне, её верный защитник Гора. Поможет ли ей это сохранить свои позиции — пока неизвестно.

Санса Старк

<p>Кадр из фильма &#34;Игра престолов&#34; / © <a href="https://www.kinopoisk.ru/film/464963/stills/" target="_blank">Кинопоиск</a></p>

Актриса Софи Тёрнер рассказывала, что по количеству смертей восьмой сезон значительно превосходит все предыдущие сезоны, вместе взятые. По её словам, финальная часть будет самой кровавой, эмоциональной и напряжённой в истории сериала. И в целом она говорила, что не согласна с финалом, называя его слишком трагичным и несправедливым.

Вместе с тем Тёрнер добавила, что рада тому, как завершается история её персонажа, Сансы Старк. Также известно, что в восьмом сезоне Санса не очень довольна решением Джона Сноу присягнуть Матери драконов.

Бран Старк

<p>Кадр из фильма &#34;Игра престолов&#34; / © <a href="https://www.kinopoisk.ru/film/464963/stills/" target="_blank">Кинопоиск</a></p>

Когда российские букмекеры начали принимать ставки на финал сериала "Игра престолов", лидером среди тех, кто займёт в итоге Железный трон, стал именно Бран Старк. Обладающий паранормальными способностями мальчик-калека — один из самых загадочных персонажей киносаги. Есть ли у него шансы стать королём, если остальные герои сконцентрируются на борьбе между собой? Пока об этом ничего не известно.

Арья Старк

Актриса Мэйси Уильямс попрощалась со своей героиней Арьей Старк в июле этого года. В своей публикации в "Интаграме" она заявила, что сниматься в сериале для неё было огромной радостью, и намекнула на то, что её героиня в конце останется жива. К фото с "окровавленными" кроссовками она добавила хештег "последняя женщина, которая устояла".

Исполнитель роли Неда Старка, отца Арьи, заявил в недавнем интервью, что она уж точно должна выжить. По мнению Шона Бина, герой которого погиб ещё в первом сезоне, Арья будет последней и, может быть, даже займёт престол.

Эпичный финал

На днях стало известно, что каждый из шести эпизодов будущего сезона обошёлся каналу HBO более чем в 15 миллионов долларов. Отметим, ранее съёмки заключительной битвы стоили по десять. К тому же, несмотря на то, что в этом сезоне будет меньше всего эпизодов (всего шесть), снимался он чуть ли не столько же, сколько два предыдущих сезона. Об этом рассказывал Костер-Вальдау. Сообщалось, что съёмки заключительной битвы длились целых 55 дней — они проходили на открытом пространстве, а ещё несколько недель ушло на съёмки сражения в павильоне. По словам Харингтона, если раньше на определённые сцены уходил один день, то в этот раз речь шла о пяти.

В ходе съёмок были предприняты небывалые меры для предотвращения утечек. Софи Тёрнер рассказывала, что для поддержания конфиденциальности приходилось снимать ложные сцены, а временами, чтобы сбить с толку папарацци, актёры ходили в сценических костюмах, ничего при этом не делая. Помимо того, в сценарии менялись имена актёров, а съёмочная группа всегда держала наготове устройство для сбивания беспилотников, которые могли бы записывать происходящее на площадке.

Несмотря на множество сообщений о том, что концовка будет кровавой и несчастливой, недавнее интервью исполнительницы роли Шаи даёт надежду на хороший финал. Сибель Кекилли заявила, что история всё же завершится счастливо, невзирая на страшную битву и смерть некоторых главных героев. Помимо того, актриса рассказала, что зрителей будет ждать такая любовная линия, о которой они ранее даже и не могли подозревать.

И ещё кое-что. Не стоит забывать о главной идее сериала. Как отмечал ранее Джон Мартин, фраза "Зима близко" звучит на протяжении всех сезонов неспроста. Именно в ней, по задумке автора, прослеживается чёткая аналогия с экологической проблемой, с которой столкнулось человечество.

Что дальше?

<p>Фото: © Кинопоиск / <a href="https://www.kinopoisk.ru/film/464963/stills/" target="_blank">&#34;Игра престолов&#34;</a></p>

По мере приближения финала HBO уже вовсю готовится выпустить первый спин-офф "Игры престолов". По данным Belfast Telegraph, работа над приквелом должна была начаться в столице Северной Ирландии уже в октябре. Действие будет развиваться за тысячи лет до событий, показанных в оригинальном сериале. В первой части создатели наконец раскроют тайну происхождения белых ходоков, а во второй речь пойдёт о взлёте и падении Валирии, которая была уничтожена Роком Валирии.

Ранее стало известно, что главные роли в первом приквеле получили британские актёры Джош Уайтхаус и Наоми Уоттс. О персонаже Уайтхауса пока ничего не известно, а вот Уотс воплотит "харизматичную светскую даму, скрывающую тёмный секрет".

Дата премьеры спин-оффа пока неизвестна, но сериал будет показан не ранее чем через год после завершения "Игры престолов", то есть не раньше 2020 года.

Автор:
АЗ
Алиса Зайченко
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