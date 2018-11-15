В ожидании "Игры престолов". Все факты о новом сезоне

Наконец-то стало известно, когда же выйдет самый в прямом смысле долгожданный сезон культового сериала. Фанатам придётся потерпеть ещё пять месяцев — до апреля. Пока же Лайф напомнит, кто претендует на "Железный трон" Вестероса и что уже известно о финальном — восьмом — сезоне киноэпопеи.

Почитатели Джона Мартина живут бок о бок с героями его песен льда и пламени уже более семи лет. Первый сезон, к слову, тоже вышел в апреле — в 2011 году. С тех пор Джон Сноу и Дейенерис Таргариен, равно как и Серсея с Тирионом Ланнистером стали почти что членами семьи, за судьбой которых наблюдаешь с упоением и нервной дрожью в коленках. И хоть фанаты сериала привыкли к череде смертей наиболее значительных героев, появляющиеся спойлеры поистине пугающие. Да и создатели загадочно предупреждают об "эпичном финале" саги.

Американский журнал Entertainment Weekly раскрыл некоторые детали финальной части, сообщив, что заключительный сезон начнётся в Винтерфелле, куда прибудут Дейенерис и её армия. Отмечалось, что сцена призвана во многом повторить начало пилотной серии, когда в родовое гнездо Старков прибыл король Роберт. После этого сюжет будет строиться вокруг взаимоотношений героев, часть из которых всё ещё не знакомы между собой, а других связывают весьма сложные отношения. Исполнительный продюсер сериала Брайан Когман говорил, что в финальном сезоне все персонажи "соберутся вместе, чтобы противостоять общему врагу" — армии Короля Ночи. Он пообещал фанатам взрыв эмоций.

Джон Сноу

Как известно, сыгравший Джона Сноу Кит Харингтон уже одержал главную свою победу за пределами съёмок: помимо бешеной популярности сериала ему досталась в жёны известная по роли Игритт в "Игре престолов" Роуз Лесли, с которой он узаконил отношения летом этого года.

Что же касается сериала, создатели пообещали встречу героя с его лютоволком по имени Призрак. По словам авторов, несмотря на то, что о питомце ничего не было слышно ещё с шестого сезона, в грядущей части Призрак будет появляться на экране достаточно часто. Сам исполнитель роли Джона Сноу рассказывал, что финал будет безрадостным, однако никаких подробностей не раскрыл.

О судьбе Сноу пока ничего не известно, но один из самых преданных фанатов вычислил, что именно он должен занять Железный трон, так как Королю Севера было отдано в сериале максимальное количество времени — 338 минут. Получается, что этот персонаж является самым важным. На втором месте Тирион, который "отстал" всего на минуту, на третьем — Дейенерис (ей досталось 276 минут).

Дейенерис Таргариен

Исполнительница роли Дейенерис Таргариен Эмилия Кларк попрощалась с сериалом ещё в июне этого года, отметив, что новая семья в виде "Игры престолов" была с ней рядом почти что десять лет. О судьбе её героини пока ничего не известно, однако она ещё никогда не была так близка к трону — за её плечами могущественная армия, всё ещё два дракона и, конечно же, Джон Сноу.

Тирион Ланнистер

Исполнитель роли Тириона Ланнистера Питер Динклэйдж недавно шокировал фанатов, проболтавшись во время интервью, что его герой не переживёт финальных серий саги.

— Вне зависимости от того, чем всё закончится, смерть станет для него отличным финалом, — сказал актёр в студии "Позднего шоу со Стивеном Кольбером".

Джейме Ланнистер

О том, что Джейме Ланнистер доживёт до финала, стало известно из-за судебной тяжбы исполнителя роли со своим менеджером. Благодаря разбирательству огласке были преданы некоторые факты о новом сезоне "Игры престолов". Так, например, стало известно, что актёр получил более миллиона долларов за каждый из шести эпизодов, в которых он принимал участие. А раз в финале их всего шесть, выходит, что персонаж Николая Костера-Вальдау до него доживёт.

Серсея Ланнистер

О судьбе Серсеи Ланнистер в заключительном сезоне ничего не известно. Как мы помним, в финале седьмого очаровательную злодейку покинул её брат и любовник Джейме. Вместе с тем рядом с героиней, которая пока что всё ещё восседает на Железном троне, её верный защитник Гора. Поможет ли ей это сохранить свои позиции — пока неизвестно.

Санса Старк

Актриса Софи Тёрнер рассказывала, что по количеству смертей восьмой сезон значительно превосходит все предыдущие сезоны, вместе взятые. По её словам, финальная часть будет самой кровавой, эмоциональной и напряжённой в истории сериала. И в целом она говорила, что не согласна с финалом, называя его слишком трагичным и несправедливым.

Вместе с тем Тёрнер добавила, что рада тому, как завершается история её персонажа, Сансы Старк. Также известно, что в восьмом сезоне Санса не очень довольна решением Джона Сноу присягнуть Матери драконов.

Бран Старк

Когда российские букмекеры начали принимать ставки на финал сериала "Игра престолов", лидером среди тех, кто займёт в итоге Железный трон, стал именно Бран Старк. Обладающий паранормальными способностями мальчик-калека — один из самых загадочных персонажей киносаги. Есть ли у него шансы стать королём, если остальные герои сконцентрируются на борьбе между собой? Пока об этом ничего не известно.

Арья Старк

Актриса Мэйси Уильямс попрощалась со своей героиней Арьей Старк в июле этого года. В своей публикации в "Интаграме" она заявила, что сниматься в сериале для неё было огромной радостью, и намекнула на то, что её героиня в конце останется жива. К фото с "окровавленными" кроссовками она добавила хештег "последняя женщина, которая устояла".

Исполнитель роли Неда Старка, отца Арьи, заявил в недавнем интервью, что она уж точно должна выжить. По мнению Шона Бина, герой которого погиб ещё в первом сезоне, Арья будет последней и, может быть, даже займёт престол.

Эпичный финал

На днях стало известно, что каждый из шести эпизодов будущего сезона обошёлся каналу HBO более чем в 15 миллионов долларов. Отметим, ранее съёмки заключительной битвы стоили по десять. К тому же, несмотря на то, что в этом сезоне будет меньше всего эпизодов (всего шесть), снимался он чуть ли не столько же, сколько два предыдущих сезона. Об этом рассказывал Костер-Вальдау. Сообщалось, что съёмки заключительной битвы длились целых 55 дней — они проходили на открытом пространстве, а ещё несколько недель ушло на съёмки сражения в павильоне. По словам Харингтона, если раньше на определённые сцены уходил один день, то в этот раз речь шла о пяти.

В ходе съёмок были предприняты небывалые меры для предотвращения утечек. Софи Тёрнер рассказывала, что для поддержания конфиденциальности приходилось снимать ложные сцены, а временами, чтобы сбить с толку папарацци, актёры ходили в сценических костюмах, ничего при этом не делая. Помимо того, в сценарии менялись имена актёров, а съёмочная группа всегда держала наготове устройство для сбивания беспилотников, которые могли бы записывать происходящее на площадке.

Несмотря на множество сообщений о том, что концовка будет кровавой и несчастливой, недавнее интервью исполнительницы роли Шаи даёт надежду на хороший финал. Сибель Кекилли заявила, что история всё же завершится счастливо, невзирая на страшную битву и смерть некоторых главных героев. Помимо того, актриса рассказала, что зрителей будет ждать такая любовная линия, о которой они ранее даже и не могли подозревать.

И ещё кое-что. Не стоит забывать о главной идее сериала. Как отмечал ранее Джон Мартин, фраза "Зима близко" звучит на протяжении всех сезонов неспроста. Именно в ней, по задумке автора, прослеживается чёткая аналогия с экологической проблемой, с которой столкнулось человечество.

Что дальше?

По мере приближения финала HBO уже вовсю готовится выпустить первый спин-офф "Игры престолов". По данным Belfast Telegraph, работа над приквелом должна была начаться в столице Северной Ирландии уже в октябре. Действие будет развиваться за тысячи лет до событий, показанных в оригинальном сериале. В первой части создатели наконец раскроют тайну происхождения белых ходоков, а во второй речь пойдёт о взлёте и падении Валирии, которая была уничтожена Роком Валирии.

Ранее стало известно, что главные роли в первом приквеле получили британские актёры Джош Уайтхаус и Наоми Уоттс. О персонаже Уайтхауса пока ничего не известно, а вот Уотс воплотит "харизматичную светскую даму, скрывающую тёмный секрет".

Дата премьеры спин-оффа пока неизвестна, но сериал будет показан не ранее чем через год после завершения "Игры престолов", то есть не раньше 2020 года.