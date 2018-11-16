Деньги vs музыка. Сколько зарабатывают воссоединившиеся группы

Группа Spice Girls вернулась на сцену и объявила о планах отправиться в гастрольный тур. Лайф решил вспомнить о том, какие ещё популярные музыкальные коллективы решали тряхнуть стариной и до сих пор считают, что вернуть время вспять никогда не поздно. А главное — сколько они заработали?

Spice Girls

Популярнейшая в 90-е группа Spice Girls в очередной раз вместе, верные на протяжении десятилетий фанаты уже в предвкушении тура знаменитых "перчинок". Огорчает лишь одно: несмотря на заявления Мел Би о том, что в группу "затащат" обратно и Викторию Бекхэм, сделать это так и не удалось. И если вначале возникает некоторое непонимание, как можно отказаться от славы и наверняка больших гонораров, то, посмотрев на доходы Виктории, понимаешь, что иначе и быть не могло.

По данным журнала Time Money, сейчас чистая прибыль супруги Дэвида Бекхэма составляет порядка 450 миллионов долларов. Такую баснословную сумму она накопила благодаря своему образу мировой иконы стиля и, конечно, предпринимательской жилке — Виктория удачно пользовалась модельными и рекламными контрактами и смогла грамотно выстроить работу собственного бренда. Да и подписчиков в "Инстаграме" у неё больше 23 миллионов (у остальных перчинок суммарно цифра не достигает и четырёх миллионов).

К тому же доход "космических" коллег Виктории по группе на порядок скромнее: у Эммы Бантон и Джери Холлиуэлл в копилке по 40 миллионов, у Мел Си — 33 миллиона, а у Мел Би и вовсе 10 миллионов долларов. Таким образом, можно предположить, что Виктории новое воссоединение уж точно ни к чему — она нашла себя в моде, всё ещё на пике славы и чувствует себя в шоколаде. А вот оставшейся четвёрке лишние три миллиона за концерты в рамках нового турне не помешают. Если ещё учесть, что билеты раскупаются как пирожки и организаторы уже увеличили число концертов вдвое (с шести до 12), благосостояние "перчинок" ждёт хороший скачок.

Backstreet Boys

Воссоединение музыкальных групп — тема не новая, на ней выезжали не раз. Так, например, в 2004-м вернулись в общий строй Backstreet Boys после трёхлетнего сольного плавания, а в 2012-м после шести лет вне группы в коллектив возвратился Кевин Ричардсон. Год спустя "парни с задворок" выпустили альбом, а в январе 2019-го выйдет их долгожданная новая пластинка.

А что по деньгам? В 2000-е "ребята" заработали баснословные 60 миллионов долларов. По данным портала Alux.com, начиная с 1993 года в целом их доход составил порядка 250 миллионов. Какие суммы ждут Backstreet Boys в рамках долгожданного мирового турне — неизвестно, но концерты у них уже расписаны до сентября следующего года. Причём цены за билеты в огромнейших залах переваливают за тысячу долларов. Фанаты признаются, что вынуждены экономить ради того, чтобы услышать бойз-бенд живьём.

ABBA

В июне 2016 года участники легендарного шведского квартета ABBA выступили на одной сцене впервые за 30 лет. Совместно с Universal Music Group они объявили о воссоединении ради нового шоу. Речь шла о виртуальном турне, которое состоится уже в 2019 году. Сами музыканты подогрели интерес к предстоящему событию, записав две новые песни. Музыкальные эксперты прогнозировали, что коллектив может заработать по итогу возможного мирового турне рекордные суммы — вплоть до одного миллиарда фунтов стерлингов, однако участники квартета заявили, что в грядущих концертах будут выступать их цифровые копии.

Как пишет Forbes, за свою карьеру группа продала не менее 200 миллионов пластинок и синглов (а по некоторым данным — все 400), заработав на своём творчестве порядка двух миллиардов долларов. Кроме того, группа заработала и на постановках, в которых использовалась музыка квартета. Например, фильм "Мамма мия!" собрал в прокате около 575 миллионов долларов, а показанный на Бродвее мюзикл за 14 лет привлёк ещё более 600 миллионов.

Guns N' Roses

В истории Guns N' Roses были разные периоды: время, когда группа была на грани распада, период без Даффа Маккагана и Слэша... Но в 2016 году всё вернулось на круги своя, фанаты ликовали. По информации Forbes, после того как хит группы November Rain собрал миллиард просмотров на YouTube, коллектив ждал ещё один успех — их нынешний тур стал одним из самых удачных в истории. Всего за одно шоу группа получает почти четыре миллиона долларов, а за всё турне эта сумма должна составить порядка 500 миллионов.

Queen

Музыканты легендарной группы Queen после смерти Фредди Меркьюри решили не уходить со сцены. Несмотря на то что бас-гитарист Джон Дикон покинул коллектив, посчитав, что смысла продолжать без Фредди нет, гитарист Брайан Мэй и ударник Роджер Тейлор бросили все усилия на то, чтобы группа жила. В качестве приглашённых вокалистов на шоу выступали многие звёзды: Элтон Джон, Пол Роджерс, Лучано Паваротти, Робби Уильямс и даже Анастейша. В последнем турне в качестве солиста выступил Адам Ламберт, что принесло группе более 60 миллионов долларов.

"Ленинград"

Если же говорить об отечественном шоу-бизнесе, то здесь, безусловно, самым ярким примером является группа "Ленинград". В конце 2008 года было объявлено о распаде коллектива, но уже в 2010-м решение изменили. С тех пор в "Ленинграде" менялись не только солистки, но и благосостояние бессменного лидера группы. По подсчётам журнала Forbes, за 2017 год Сергей Шнуров заработал почти 14 миллионов долларов, то есть ежедневно его копилочка пополнялась более чем на два миллиона рублей. Таким образом, сейчас фронтмен "Ленинграда" — самый богатый российский музыкант.