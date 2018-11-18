От Москвы до Ленинграда. Чего мы не знали об "Иронии судьбы"?

18 ноября исполнился бы 91 год Эльдару Рязанову. Его герои близки не одному поколению жителей постсоветского пространства. В честь дня рождения режиссёра Лайф решил вспомнить малоизвестные факты о съёмках легендарного фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром".

1. "Лёгкая пьеса для заработка"

Киноистория Жени Лукашина и Нади Шевелёвой появилась из "лёгкой пьесы для заработка", которую написали драматург Эмиль Брагинский и собственно Эльдар Рязанов. В интервью режиссёр признавался, что целью создания произведения было сделать так, чтобы оно шло в театрах.

— Говорить неудобно, конечно, но эту пьесу мы написали за 12 дней. И написали её откровенно для того, чтобы зарабатывать деньги Эльдар Рязанов о пьесе "С лёгким паром"

Планировалось, что в постановке будет немного действующих лиц и всего одна декорация. Она стала успешной и шла в 110 театрах, принося дивиденды.

2. "Безыдейная комедия"

Когда режиссёр решил-таки экранизировать историю про то, как пьяный мужчина оказывается в чужом городе, да к тому же и в чужой постели, в "Мосфильме" и Госкино к этой идее отнеслись довольно скептически. Рязанову то и дело говорили, что такая "безыдейная комедия о похождениях пьяного загулявшего доктора" большому экрану ни к чему. Тогда режиссёр изменил тактику и предложил сделать телевизионную картину. Идею одобрил глава госкомитета по радио и телевещанию Сергей Лапин, и работа началась. При этом сам Рязанов позже высказывал мнение, что всенародную любовь фильм получил именно благодаря тому, что он был показан по телевизору, а не в кино. Всё же стоит отметить, что после оглушительного успеха киновариант таки появился.

3. Без суеты

Именно телевизионные рамки позволили Эльдару Рязанову сделать двухсерийную ленту, общая длительность которой составила 3 часа 15 минут. Таким образом он опроверг теорию, что комедия обязательно должна быть быстрой и короткой. Помимо того, режиссёр включил в ленту стихи и музыку.

— Я хотел воспользоваться этим случаем и сделать картину серьёзную, глубокую, грустную, нежную, трепетную Эльдар Рязанов о фильме "Ирония судьбы, или С лёгким паром"

4. За что выбрали Брыльскую?

Польская актриса Барбара Брыльска была утверждена на роль Нади Шевелёвой, пройдя пробы лучше известнейших советских актрис. Рязанов рассказывал, что, пригласив её сыграть в "Иронии судьбы", взвалил на себя большую обузу, но иначе было нельзя: у наших актрис не было такого лёгкого и романтичного экранного опыта.

— В то время у нас фильмов о любви было мало, — вспоминал режиссёр. — Наши актрисы могли на экране замечательно подоить корову и выточить деталь на фрезерном станке. А сыграть вот эти переливы у них не было опыта Эльдар Рязанов о фильме "Ирония судьбы, или С лёгким паром"

Людмила Гурченко, Алиса Фрейндлих, Светлана Немоляева, Тамара Дегтярёва и многие другие советские актрисы так и не смогли вдохновить режиссёра. Одна получалась не слишком красивой, и нельзя было поверить в то, что за одну ночь можно в неё влюбиться, отказавшись от молодой невесты, другая была недостаточно музыкальна, третьей не доставало юмора.

5. Как в фильме появился сам Рязанов?

Режиссёр "Иронии судьбы" сыграл эпизодическую роль раздражённого пассажира в самолёте, на которого постоянно сваливается спящий Лукашин. Но это, как рассказывал Рязанов, произошло не из "тщеславного чувства показать своё лицо", а совершенно случайно. В ходе съёмки эпизода в самолёте выяснилось, что для развития сцены нужен ещё один актёр. Но проходили съёмки в воскресенье в Домодедово, к тому же пиротехники пускали за окном дым, создавая иллюзию полёта. Когда стало понятно, что искать нового персонажа "на земле" некогда, операторы предложили войти в кадр самому режиссёру.

— Я почему-то со страху нацепил очки, чтобы как бы скрыться, — вспоминал режиссёр. — Я сел, взял газету. И сыграли мы. Он мне клал [голову на плечо], я его отпихивал Эльдар Рязанов о роли в "Иронии судьбы, или С лёгким паром"

А затем тему пришлось продолжать, и участие Рязанова, естественно, продолжилось в сцене, которую снимали и в ленинградском аэропорту Пулково. Примечательно, что, когда режиссёр во время съёмок увидел себя на экране, он крайне удивился, узнав, что у него есть лысина. Поняв, что с шевелюрой "дело плохо", Рязанов даже "устроил скандал" гримёрше.

6. "Любовный террорист"

В фильме мог появиться Андрей Миронов, но этого не случилось из-за того, что актёр хотел сыграть Лукашина, а режиссёр ему предлагал только роль Ипполита. Рязанов был уверен, что советский зритель не поверит в то, что герою Миронова (в роли Лукашина) могла отказать любимая девушка и выбрать какого-то Павлика. Однажды режиссёр почти что сдался и пригласил Миронова на пробы.

— Но всё равно из каждой перфорации, из каждого кадрика вылезал матёрый любовный террорист Эльдар Рязанов о пробах Андрея Миронова на роль Лукашина

К слову о роли Ипполита: когда выяснилось, что Олег Басилашвили сыграть в картине не сможет и его заменит Юрий Яковлев, до съёмок оставалось всего ничего. Однако, когда Яковлев примерил на себя все подготовленные для Ипполита костюмы, стало понятно, что они сидят на нём как влитые и пошиты будто специально под него.

7. Снег из пены для бритья

Несмотря на мороз, во время съёмок картины было очень мало снега. Задачу решали как только могли: привозили снег из района аэродрома Пулково, но, когда он добирался до съёмочной площадки, белые хлопья превращались уже в ледяную глыбу.

— Прыгали вокруг Исаакия, растаптывали этот снег, создавали снежный покров Вадим Алисов, кинооператор

Ещё применяли пену для бритья, вешали её на кусты, создавая эффект изморози, а с помощью бумаги из машины запускался бумажный искусственный снег.

— Отовсюду сыпались эти мерзкие бумажки. Извините, они даже из трусов высыпались Эльдар Рязанов о съёмках "Иронии судьбы, или С лёгким паром"

8. Где жили Надя и Женя?

Съёмки улицы у дома Нади проходили не в Ленинграде, а в Москве — по адресу проспект Вернадского, 113, а дом Лукашина совсем рядом — на проспекте Вернадского, 125.

9. "Ирония судьбы" в цифрах

Только за 1 января 1976 года фильм посмотрело 100 миллионов зрителей. За два года эта цифра увеличилась примерно в два с половиной раза, а когда картина вышла в кино, на большом экране её пришло посмотреть около семи миллионов человек.

10. В чём секрет?

Эльдар Рязанов признавался, что сам не понимал, почему "Иронию судьбы" показывают каждый год в преддверии зимних праздниках. В итоге он нашёл для себя некоторое объяснение столь феноменального успеха.