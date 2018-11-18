Мышь на все времена. Как Микки-Маус стал локомотивом Disney

Микки-Маус является самым узнаваемым мультипликационным персонажем в мире. Сегодня ему исполняется ровно 90 лет. Внушительный срок обернулся для героя внушительным списком достижений. Именно мультфильм с Микки стал первой анимационной картиной, которая получила звезду на "Аллее славы" в Голливуде. Именно Микки заработал почётный "Оскар" для Уолта Диснея. В конце концов, это единственная мышь в мире, которая сфотографировалась почти со всеми президентами Америки второй половины XX века. Всё это происходило с персонажем в реальном мире, но не менее интересно складывалась судьба персонажа и в мультипликации. Лайф, вспомнил главные этапы в истории Микки-Мауса и разузнал, как у персонажа обстоят дела сегодня.

В начале был "Безумный самолёт"

Дебют мышонка состоялся не в мультфильме "Пароходик Вилли", как считают многие, а в короткометражке "Безумный самолёт". Обе картины появились в 1928 году, но с интервалом в полгода: "Самолёт" в мае, а "Пароход" в ноябре. Несмотря на это, именно история про сплав мышонка по реке начала официальный отсчёт времени в жизни Микки-Мауса. Шутка в том, что "Безумный самолёт" демонстрировался за закрытыми дверями кинопрокатчикам и фокус-группе. Как ни странно, их короткометражка не задела, поэтому большая премьера не случилась.

Однако уже спустя шесть месяцев Уолт Дисней показал "Пароходик Вилли" — первый полностью озвученный мультфильм в истории, — который всех восхитил своей инновационностью и стал хитом.

Перчатки, которые изменили мультипликацию

В марте 1929 года вышел пятый мультфильм про Микки-Мауса — "Деревенская опера". В нём главный герой впервые предстал перед зрителями в белых перчатках. Как оказалось, отнюдь не для того, чтобы все знали о чувстве стиля мышки. И не для того, чтобы в будущем один из самых популярных вопросов про Микки был посвящён именно перчаткам.

Похоже об этом Уолта Диснея часто спрашивали ещё при жизни. Во всяком случае, в 1958 году своему биографу Бобу Томасу он объяснил, зачем подарил животному столь неочевидный аксессуар. "Мы не хотели рисовать его с мышиными лапами — так персонаж не получился бы человечным. Поэтому мы дали ему перчатки", — сказал Дисней. Заодно он объяснил, почему у Микки-Мауса четыре пальца. По словам мультипликатора, пробовали рисовать и пять, но тогда ладонь казалась слишком большой на фоне щуплого тела. Позднее профессор истории анимации из Нью-Йоркского университета Джон Канмейкер дал ещё одну интересную трактовку. Дескать, в эпоху чёрно-белой мультипликации чёрные кисти персонажа было сложно разглядеть на фоне чёрного тела. Особенно в движении. А белые перчатки эту проблему гениально решали.

Как бы там ни было, перчатки Микки в дальнейшем стали главным атрибутом почти всех антропоморфных зверей в мультфильмах. Вспомните хотя бы Багза Банни, дятла Вуди или Озорных мультяшек. Все они — герои мультфильмов другой студии, но у всех есть перчатки.

Первый "Оскар"

Впервые картина с участием мышонка была номинирована на "Оскар" в 1932-м. Мультфильм назывался "Микки-Маус и сироты". Но он проиграл. Причём другому проекту студии Уолта Диснея — "Цветы и деревья". По одной простой причине: картина не про мышь была цветной.

Но затем Американская киноакадемия вручила Диснею второй "Оскар": за выдающиеся заслуги в кинематографе и, в частности, за создание Микки-Мауса. Мышонка признали.

Да будет цвет

Однако поражение "Цветам и деревьям" не осталось незамеченным студией. Именно поэтому спустя всего два фильма ("На стройке" и "Безумный доктор") в 1935 году главный персонаж Disney перестал быть монохромным. Короткометражка называлась "Концерт".

Картина не получила признания Американской киноакадемии, но в будущем удостоилась звания самой выдающейся короткометражки студии Disney. В списке величайших мультфильмов от историка Джерри Бекка "Концерт" занимает третью строчку.

Ещё говорят, что "Концерт" стал любимым мультфильмом Артуро Тосканини, одного из главных дирижеров конца XIX и начала XX века. Легенда гласит , что музыкант шесть раз смотрел цветной мультфильм в кинотеатре, а потом и вовсе пригласил Уолта Диснея к себе в Италию для задушевных разговоров.

Полнометражный провал Микки

Следующее важное событие в истории Микки-Мауса произошло в 1940 году. Состоялась премьера "Фантазии" — первого полнометражного фильма Disney про ушастого героя. Хронометраж ленты был настолько длинным (126 минут), что изначально прокатчики воротили нос. В результате после первой волны показов картина не смогла отбить огромный по тем меркам бюджет — 2,3 миллиона долларов. Эта сумма ушла на наём более 1000 художников, которые трудились над оживлением 500 персонажей, и Филадельфийского оркестра под управлением Леопольда Стоковского, знаменитого дирижёра середины XX века. Приносить прибыль картина начала только после повторного возвращения в кинотеатры в 1969 году, после смерти Уолта Диснея.

Неудача на старте совсем не помешала "Фантазии" войти в анналы истории. Проект стал первой картиной с Микки, которая наконец-то получила "Оскар". Причём сразу два и почётных: "за исключительный вклад в продвижение звука в кинематографе" и "за уникальную роль в создании новой формы наглядной музыки в произведении Уолта Диснея "Фантазия" и расширении значения кинематографа как средства развлечения и искусства".

Мышь крадётся на телевидение

В годы Второй мировой и несколько лет после у Микки дела складывались не самым лучшим образом. Он начал уступать по популярности другим персонажам студии "Дисней". Однако в 50-е у персонажа, можно сказать, открылось второе дыхание: мышонок появился на голубых экранах с детским шоу "Клуб Микки-Мауса". В нём помимо музыкальных вставок с участием молодых артистов и досужих разговоров ведущих-подростков, само собой, "крутились" небольшие анимационные эпизоды. Не только старые, но и новые, созданные специально для телепрограммы.

"Клуб Микки-Мауса" оказался на удивление живучим проектом: с небольшими перебоями и перезапусками шоу прожило до 90-х годов. Примечательно, что последний традиционный вариант "Клуба", который существовал с 1989 по 1994 год, запомнился не столько анимационными заставками, сколько дебютами молодых, но впоследствии безумно популярных звёзд вроде Бритни Спирс, Кристины Агилеры, Джастина Тимберлейка и не только.

Именно в формат мультсериала Микки-Маус начал осваивать в 90-х и начале нулевых. Первым полноценным анимационным телешоу стали "Микки-Маус и его друзья" из 12 серий. В каждой было по три эпизода про Минни, Плуто, Гуфи и не только. Далее появился сборник новых цветных короткометражек "Микки-Маус работает". Стоит отметить и "Мышиный дом". В нём Микки приглашает героев других мультфильмов Disney ("Аладдин", "Красавица и чудовище", "Геркулес") в гости для просмотра старых картин студии. Между короткометражками у героев постоянно что-то случалось. Зачастую по вине злодея Пита.

Микки в 3D

На рубеже веков Микки-Маус также несколько раз пытался вернуться в формате полнометражки. Например в 1999 году Disney издала на видеокассетах и DVD-дисках для домашнего просмотра фильм "Микки: однажды под Рождество". Открытых данных про сборы нет, но, очевидно, компания вышла "в плюс", поскольку в 2004 году вышел сиквел "Микки: и снова под Рождество". Disney его сваяла совместно со студией компьютерной графики Blue Studio и сваяла довольно посредственно. На том же "Кинопоиске" у мультика всего 6,7 балла и столько же на iMDb. Чрезвычайно низкий рейтинг для полнометражки Disney.

Как дела у Микки-Мауса сегодня?

Микки-Маус остаётся культовым персонажем и главным маскотом студии Disney, но с собственными проектами у него дела обстоят плохо. Полнометражные фильмы не предвидятся, но есть сериалы. Которые, увы, рассчитаны на самых маленьких и с ужасной 3D-анимацией. Новейшим таким шоу является "Микки и весёлые гонки", которое транслируется на каналах Disney Junior и Disney Channel с 15 января 2017 года. Сюжет сериала строится вокруг Микки, Минни, Гуфи, Дональда, Дейзи и Плуто. Все, кроме питомца, являются участниками гоночных соревнований Hot Dog Hills. Если вдруг посмотрите с ребёнком и вам понравится, обратите внимание на "Минни мультики" и вновь перезапущенный в 2006 году "Клуб Микки-Мауса".

А вот где на ушастого героя сегодня смотреть совсем не больно и не стыдно, так это в серии видеоигр Kingdom Hearts. Это уникальный медиапродукт, издающийся японской компанией Square Enix. В ней разработчики скрестили вымышленные вселенные мультфильмов и фильмов Disney с многочисленными мирами ролевых игр из серии Final Fantasy. Франшиза Kingdom Hearts пока насчитывает только две части, но в январе 2019-го выйдет триквел. Если соскучились по Микки-Маусу и хотите хороших и увлекательных историй с его участием, не прозевайте релиз.