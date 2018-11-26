Деньги не пахнут. Почему украинские музыканты едут зарабатывать в Россию

Несмотря на кризис в отношениях двух стран, украинские музыканты свободно ездят с концертами по городам России.

Россия проявляет невероятную терпимость по отношению к украинским артистам. Пока на Украине нападают на Бориса Гребенщикова и срывают творческий вечер Константина Райкина, украинские артисты в России чувствуют себя превосходно. Светлана Лобода, Луна, "Время и Стекло", Иван Дорн — все они выступают в стране, которую на Украине считают агрессором.

Сейчас у украинской певицы Светланы Лободы проходит тур по России из более чем 30 городов. Украинская звезда Макс Барских полгода назад откатала по самой большой стране мира тур из 15 городов. Легенда украинской эстрады Иван Дорн на прошедших выходных собрал в Москве 6000 человек в Adrenaline Stadium, впереди — концерты в других городах. Перечислять эти имена можно и дальше, но нужно знать главное — менеджмент всех этих артистов находится на Украине.

Следовательно, средства от концертов украинских звёзд в России отправляются в соседнюю страну и подпитывают именно украинскую экономику. Как говорится, ничего личного, только бизнес. Для Украины Россия с её 144-миллионным населением и огромной концертной инфраструктурой — идеальный рынок. Об этом говорят и эксперты.

— Судя по опыту нашей работы и опыту наших коллег, украинские артисты пользуются нашим музыкальным рынком на полную. Концертные туры украинских артистов с успехом проходят в России, их песни — в радиоротациях, социальные сети никого не запрещают из музыкантов Украины. Российские музыканты в меньшей степени могут рассчитывать на украинских слушателей. Некоторых артистов не пускают на территорию Украины. Музыку через соцсеть "ВКонтакте" там теперь не послушать. Проблем больше, чем хотелось бы, — говорит организатор концертов Екатерина Старченко.

ViS ViS ViS Love Love Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 24 Ноя 2018 в 12:40 PST

Промоутер Гарри Ананасов считает, что масштабы России и покупательская способность наших слушателей в разы превышает украинские. При этом эксперт подчёркивает неравноправие украинских музыкантов в России и русских на Украине.

— Большинство украинских артистов поют на русском языке, въезд в нашу страну открыт для всех них. И "Океан Ельзы", и "Вопли Видоплясова" собирали концерты, ездили в туры по России всегда, пока сами не передумали это делать. А Макаревича за его высказывания на Украину перестали пускать, как и многих других российских музыкантов, — отметил Гарри Ананасов.

Любопытно, что с точки зрения постмайданной идеологии Россия и Украина — не братские народы. Вспомните стих-мем "Никогда мы не будем братьями". Однако в тот момент, когда украинским артистам необходимо зарабатывать деньги, они готовы забыть о политике. Чтобы быть лояльными российскому рынку, украинские музыканты готовы полностью отказаться от своего государственного языка и петь исключительно на русском.

Все украинские артисты в России поют на русском, а значит, создают свой продукт для использования в "не братской" стране. Вот такой вот парадокс.

— Россия и Украина — это исторически взаимопроникающие рынки. Россия для украинского шоубиза, конечно же, рынок, причём значительно более объёмный, чем свой, отсюда стремление украинских артистов зарабатывать в России и использовать наш рынок максимально, — считает промоутер Евгений Поляков.

Тем временем на Украине создаются обширные чёрные списки российских артистов. Украинский Минкульт запретил въезд в страну Басте, певице Бьянке, Александру Буйнову, Ларисе Долиной, Вике Цыгановой, Александру Маршалу, рэперу Гуфу, Сергею Безрукову, Михаилу Боярскому и другим российским артистам. Им запрещено не то что проводить концерты — даже въезжать на территорию страны. Такая вот "справедливость".