20 фраз из "Собачьего сердца", которые стыдно не знать

Скамейка, где сидят герои легендарного "Собачьего сердца", появилась на Моховой улице, 27, в Северной столице. Для поклонников Булгакова книга и снятый фильм — два принципиально разных произведения, которые заслуживают уважения.
"Кто на ком стоял", "Телеграфа Телеграфовича" — и многие-многие другие фразы из культового фильма запомнились зрителям настолько, что, если разбудить ночью, их быстро процитируют. Итак, какие слова из фильма "Собачье сердце" ну просто неприлично не знать.
Разруха не в клозетах, а в головах
Профессор Преображенский
Вы напрасно его прелестным ругаете
Полиграф Шариков
— Не читайте до обеда советских газет
— Но других нет
— Вот никаких и не читайте
Профессор Преображенский и доктор Борменталь
Господа все в Париже!
Полиграф Шариков
Потаскуха была моя бабушка, царствие ей небесное, старушке
Пёс Шарик
Холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики
Профессор Преображенский
Неприличными словами не выражаться!
Полиграф Шариков
Кто на ком стоял?
Профессор Преображенский
Желаю, чтобы все
Полиграф Шариков
Во-первых, вы мужчина или женщина?
Профессор Преображенский
У самих револьверы найдутся
Полиграф Шариков
Ну уж и женщины. Подумаешь, барыни какие
Полиграф Шариков
Милейшего пса превратить в такую мразь, что волосы становятся дыбом
Профессор Преображенский
Бить будете, папаша?
Полиграф Шариков
Исключительный прохвост
Доктор Борменталь
Наука ещё не знает способов обращать зверей в людей
Профессор Преображенский
В очередь, сукины дети, в очередь!
Полиграф Шариков
Дай папиросочку, у тебя брюки в полосочку
Полиграф Шариков
Какая, к чёрту, осторожность?
Профессор Преображенский
Я без пропитания оставаться не могу
Полиграф Шариков
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