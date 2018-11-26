20 фраз из "Собачьего сердца", которые стыдно не знать

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20 фраз из "Собачьего сердца", которые стыдно не знать

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В Санкт-Петербурге открыли памятник профессору Преображенскому и псу Шарику к 30-летию культового фильма.

Скамейка, где сидят герои легендарного "Собачьего сердца", появилась на Моховой улице, 27, в Северной столице. Для поклонников Булгакова книга и снятый фильм — два принципиально разных произведения, которые заслуживают уважения.

"Кто на ком стоял", "Телеграфа Телеграфовича" — и многие-многие другие фразы из культового фильма запомнились зрителям настолько, что, если разбудить ночью, их быстро процитируют. Итак, какие слова из фильма "Собачье сердце" ну просто неприлично не знать.

Разруха не в клозетах, а в головах

Профессор Преображенский

Фото: кадр YouTube

Вы напрасно его прелестным ругаете

Полиграф Шариков

Фото: кадр YouTube

— Не читайте до обеда советских газет

— Но других нет

— Вот никаких и не читайте

Профессор Преображенский и доктор Борменталь

Фото: кадр YouTube

Господа все в Париже!

Полиграф Шариков

Фото: кадр YouTube

Потаскуха была моя бабушка, царствие ей небесное, старушке

Пёс Шарик

Фото: кадр YouTube

Холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики

Профессор Преображенский

Фото: кадр YouTube

Неприличными словами не выражаться!

Полиграф Шариков

Фото: кадр YouTube

Кто на ком стоял?

Профессор Преображенский

Фото: кадр YouTube

Желаю, чтобы все

Полиграф Шариков

Фото: кадр YouTube

Во-первых, вы мужчина или женщина?

Профессор Преображенский

Фото: кадр YouTube

У самих револьверы найдутся

Полиграф Шариков

Фото: кадр YouTube

Ну уж и женщины. Подумаешь, барыни какие

Полиграф Шариков

Фото: кадр YouTube

Милейшего пса превратить в такую мразь, что волосы становятся дыбом

Профессор Преображенский

Фото: кадр YouTube

Бить будете, папаша?

Полиграф Шариков

Фото: кадр YouTube

Исключительный прохвост

Доктор Борменталь

Фото: кадр YouTube

Наука ещё не знает способов обращать зверей в людей

Профессор Преображенский

Фото: кадр YouTube

В очередь, сукины дети, в очередь!

Полиграф Шариков

Фото: кадр YouTube

Дай папиросочку, у тебя брюки в полосочку

Полиграф Шариков

Фото: кадр YouTube

Какая, к чёрту, осторожность?

Профессор Преображенский

Фото: кадр YouTube

Я без пропитания оставаться не могу

Полиграф Шариков

Фото: кадр YouTube

Автор:
АБ
Андрей Берендеев
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