Паника довела. Музыканты срочно повышают ограничение концертов до 18+

Лайфу стало известно, что организаторы подростковых концертов в срочном порядке меняют возрастное ограничение мероприятий на 18+. Это происходит из-за многочисленных отмен концертов, произошедших в последнее время в России по инициативе общественников и родительских комитетов. В частности, на афишах концертов Элджея, групп The Hatters и IC3PEAK раньше было написано ограничение 12+ и 16+, а теперь доступ несовершеннолетних на них запрещён.

По мнению организаторов, такая мера может обезопасить их от срывов мероприятий. Борцы с концертами, как правило, ссылаются на закон "О защите детей..." в своих заявлениях.

Публикация от Элджей (@sayonaraboy) 12 Ноя 2018 в 9:09 PST

— После скандалов с "Френдзоной", Хаски и Элджеем правоохранительные органы стали большее внимание обращать на тех, кто и в каком возрасте ходит на концерты молодых исполнителей. 12+, 16+ и 18+ — это категории, которые носят рекомендательный характер. Категория 18+ означает, что на концерте могут исполняться песни про алкоголь, секс и наркотики. Будьте внимательны, уважаемые слушатели и их родители, эта информация может принести "вред здоровью и развитию детей", — говорит Алексей Довгаль, концертный промоутер агентства "Живой звук".

Юристы считают, что закон "О защите детей..." для подобных мероприятий более значимый, чем закон "О защите прав потребителей". Действия организаторов они считают правильными, но только в том случае, если маркировка 18+ будет реально соблюдаться и детей не будут пускать на концерт.

— Закон называется "О защите детей от информации, которая может причинить вред здоровью и развитию". Защита детей всё-таки приоритетнее. Билет приобрести мог кто угодно, а войти на концерт 18+ пытается ребёнок, его организаторы пускать не должны. Либо ребёнок должен находиться на концерте вместе с родителями. Организаторам следует объективно оценивать содержание выступления артиста, чтобы не нанести вред юным слушателям и не попасть в проблемную ситуацию с правоохранителями, — говорит юрист, член кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву Вадим Колосов.

Организаторы говорят, что просят несовершеннолетних посетителей приходить с родителями.

— Так, мы пытаемся обезопасить себя от санкций, а детей от того, что может на них плохо отразиться, — говорит промоутер.

В последнее время участились случаи отмен и срывов концертов молодёжных групп. В частности, были отменены выступления Элджея, Хаски и группы IC3PEAK в разных городах России. Все срывы происходили примерно по одному сценарию. Группа местных общественников поднимала шум из-за того, что в текстах песен исполнителей поётся о самоубийстве или приёме наркотиков, что запрещено слушать детям. На этом основании активные группы граждан писали жалобы в государственные органы власти. Власти реагировали.

Интересно, что 15 декабря в Москве состоится концерт группы "Сплин", в текстах которой имеются упоминания наркотиков и самоубийств. Возрастной рейтинг концерта — 12+. Организаторы мероприятия не планируют его повышать и не боятся, что концерт будет сорван.