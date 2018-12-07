Изгнание Голливуда. Для чего хотят запустить "российские" кинотеатры

Егор Кончаловский предложил открыть кинотеатры, где будет только отечественное кино. О плюсах и минусах этой идеи, а также о том, что нужно для её реализации, рассказали Лайфу эксперты.

Режиссёр Егор Кончаловский в эфире программы на НТВ заявил, что нужно поддерживать отечественное кино. Для этого он предложил создать сеть российских кинотеатров, где будут показывать современные отечественные фильмы и советскую классику. Кончаловский отметил, что билет в такие кинотеатры не должен быть дорогим.

По словам Кончаловского, сейчас кинотеатры неохотно включают в прокат отечественные фильмы, полагая, что на них сложно заработать. При этом идею русских кинотеатров он считает довольно выигрышной.

Киносанкции

В интервью Лайфу Егор Кончаловский заявил, что идея, в общем-то, не нова и он выступал с ней ещё три года назад. При этом Кончаловский подчеркнул, что его смущает засилье не всех импортных картин, а конкретно американских. В которых нас, по мнению режиссёра, не очень-то уважают. А мы не только на это смотрим с удовольствием и присущей русскому народу самоиронией, но и платим им, причём больше, чем своим!

— Вполне логично, если США против нас вводят санкции, ответить им такими киносанкциями. Тем более что у наших фильмов с государственной поддержкой нет такого рекламного бюджета, как у западных блокбастеров. Что закрывает нашим путь в большой кинотеатр. Если не запрещать американское кино, тогда надо сделать свою сеть, — отметил Кончаловский.

Хватит кормить других

Режиссёр Никита Михалков также накануне заявил о необходимости квотирования американских фильмов в российском прокате. Он заметил, что ленты из США зарабатывают в России миллиарды. При этом к самой России и русским в этом кино отношение не очень уважительное.

— Мы слишком много денег отдаём людям, которые нас не уважают, нам объявляют санкции, пытаются нагнуть, а мы отдаём им деньги. Почему мы должны их кормить? Если посмотреть на мировой опыт, французское кино поднялось именно на дозировании зарубежного, — заявил Михалков.

Что касается соотношения фильмов, Михалков отметил, что это необходимо рассчитывать.

Нужны и специалисты

Российский кинорежиссёр, сценарист Алексей Герман поддержал идею об открытии кинотеатров с отечественными фильмами. Однако, по его словам, на данном этапе необходимо развивать киноиндустрию в целом.

— Мы пытаемся развивать инфраструктуру в условиях недостатка специалистов, режиссёров, актёров, операторов. Сейчас недостаточно хорошего контента для отечественной сети кинотеатров, — отметил он.

Герман также поддержал идею о том, что цены на билеты в таких кинотеатрах должны быть доступными.

Разговор не про деньги

Кинокритик Александр Голубчиков рассказал об открытии кинотеатров в регионах, где в репертуаре около половины фильмов — российские. Он отметил, что говорить о прибыли этих кинотеатров сложно.

— Частные кинотеатры сами вкладывают деньги в своё оборудование, оплачивают работу сотрудников. В основном за счёт иностранного кино, которое приносит больше прибыли, чем российское. Минкульт в последние годы поддерживает развитие в малых городах кинотеатров. Деньги на оборудование дают под предлогом того, чтобы в них был высокий процент российских фильмов. И при том, что количество кинотеатров растёт — их около 18% от общего числа, — сборы, приходящиеся на них, составляют около 1%, — рассказал кинокритик Лайфу.

Поэтому, по его словам, даже если такие кинотеатры откроют, разговор здесь совсем не про деньги.

Переоборудовать

Голубчиков отметил, что переоборудовать под такие кинотеатры можно те, которые были построены в советское время. Он также отметил, что такие залы помогут популяризации нашего кино в обществе.

— У нас ещё достаточно кинозалов, построенных в советское время, которые можно было бы переоборудовать, отремонтировать за государственный счёт и показывать там отечественное кино, — отметил он в комментарии Лайфу.

При этом кинокритик подчеркнул, что российские фильмы выходят в прокат "неравномерно". Он не исключил, что решение данного вопроса поможет в реализации данной затеи. В противном случае может получиться так, что летом кинотеатры придётся закрывать или показывать только "старые" картины, без премьер.

Давайте сделаем как лучше

Эксперты отмечают, что у российских фильмов огромный потенциал. Но на данном этапе поддержка отечественного кинематографа необходима.

— Я всегда за открытие и поддержку чего-то нового в кино. Чем запрещать американские фильмы, которые станут от этих запретов у нас только популярнее, конечно, намного лучше продвигать и поддерживать отечественное, — заявил Лайфу кинокритик Антон Долин.

При этом он не уверен, что сейчас возможно создание такой русской сети кинотеатров как минимум потому, что это огромные деньги.