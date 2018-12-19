"Аквамен" принёс Warner Bros. больше $100 миллионов за две недели

Новый блокбастер от популярной киностудии вызвал большой интерес со стороны зрителя.

Блокбастер "Аквамен" окупил вложения менее чем за две недели после выхода в прокат. Об этом сообщает Business Insider.

За обозначенный период фильм принёс студии Warner Bros. Pictures $266 миллионов, притом что вложено в него было $160 миллионов. Получается, его прибыль составила уже больше $100 миллионов.

Также "Аквамен" опередил "Чудо-женщину" по количеству предварительно проданных билетов в США. Напомним, это прошлогодняя премьера студии Warner Bros. Pictures.

Премьера блокбастера "Аквамен" состоялась 7 декабря в Китае. 13-го числа фильм появился в российских кинотеатрах, в США в широкий прокат он выйдет 21 декабря. Всего фильм будет доступен в 40 регионах.