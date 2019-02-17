Детективы на экране. 10 самых ожидаемых расследований года

Мы подобрали самые интересные образцы детективных историй — от исторических и криминальных до фантастики и мистики. Все они выйдут в 2019 году.

"Гений и безумец", биографический детектив, 28 марта

Фильм Мела Гибсона, который он готовил целых 17 лет. Права для экранизации книги Саймона Уинчестера "Кроуторнский хирург" режиссёр приобрёл ещё в 1999 году. В условном историческом детективе, поскольку интересная работа режиссёра отчасти это и есть расследование, речь пойдёт о том, как создавался первый Оксфордский словарь английского языка в XIX веке. Главные герои внесли огромный вклад в создание словаря. Первый — профессор, второй — экс-хирург и пациент приюта для душевнобольных. В главных ролях: Натали Дормер, Мел Гибсон и Шон Пенн.

"Время возмездия", 14 марта

Слоган фильма говорит сам за себя: "От себя не убежишь". В преступную группировку, орудующую в Лос-Анджелесе, внедряется миловидная девушка Эрин, попутно она влюбляется в напарника. Безупречно спланированная операция проваливается, жизнь даёт крен. Неудачи закаляют Эрин, делая из неё беспощадного полицейского. Прошлое ещё напомнит о себе, но застигнет ли оно её врасплох? В главной роли — Николь Кидман.

"Настоящее преступление", 27 марта

Польско-американский детектив Александроса Авранаса с Джимом Керри в главной роли, а также при участии Шарлотты Генсбур. Сценарий картины родился из статьи Дэвида Гранна "Истинная преступность: тайна постмодернистского убийства", также в основу лёг роман поляка Кристиана Балы "Бешенство". История, наглядно показывающая порой странную взаимосвязь искусства и жизни. Детектив Тадек расследует убийство клерка и подозревает писателя, описавшего в своём романе аналогичное убийство. Сюжет немного напоминает успешный прошлогодний сериал "Правда о деле Гарри Квеберта".

"Текст", премьера ожидается в декабре

Один из самых ожидаемых российских фильмов 2019 года. Экранизация одноимённого романа Дмитрия Глуховского с Александром Петровым и Кристиной Асмус в главных ролях. История Ильи Горюнова, севшего в тюрьму по сфабрикованному делу. Дожидаясь окончания срока, он ещё надеялся на то, что можно наладить жизнь по-старому, но, выйдя на свободу, он обнаружит, что точка невозврата пройдена. Один неверный шаг окончательно ввязывает Илью в опасную игру, из которой нет выхода. Проектом занимается Клим Шипенко, режиссёр таких фильмов, как "Кто я?" и "Салют-7". Премьера состоится в декабре этого года.

"Макмафия", 2 сезон, детектив-триллер, 16 апреля

История всё больше начинает напоминать "Крёстного отца". Сын эмигранта из России Алекс Гудман вырос в Лондоне, получил престижное образование и считает себя финансистом с большими перспективами. В первом сезоне его приоритеты — семья и легальный бизнес — сместились и за несколько серий трансформировались в схватку не на жизнь с российским мафиози.

"Охотник за разумом", 2 сезон, психологический детектив, 6 мая

Стопроцентный хит от Netflix, адаптация беллетризированных мемуаров экс-агентов ФБР "Охотник за разумом. В элитной команде следователей ФБР". За режиссёрским креслом — Дэвид Финчер. И, конечно, в фильме речь пойдёт про маньяков и серийных убийц. Расследовать многочисленные убийства предстоит Холдену Форду и Биллу Тенчу, агентам ФБР, новичкам в своём деле. Холден хоть и не имеет опыта, но обладает экстрасенсорными способностями. Вся фактура взята из реальной жизни, ведь сценарий опирается на интервью с реальными преступниками. Вообще чувствуется дух "Зодиака", пропитанного криминальной психологией.

"Карнивал Роу", мистический детектив, дата премьеры неизвестна

Фэнтезийный детектив с Орландо Блумом и Карой Делевинь в главных ролях. Фильм выйдет в течение года на Amazon Video. Действие разворачивается в городе Бюрг, смахивающем на викторианский Лондон (на самом деле снимали всё в Чехии). Город заполнен вампирами и другими мистическими тварями, по сюжету — выходцами с других планет. Череду внезапных убийств берётся расследовать местный детектив, чью девушку недавно убил вампир. Планировалось, что этот фильм снимет Гильермо дель Торо.

"Готэм", 5 сезон, сериал про супергероев уже стартовал

Американский телесериал про похождения юного Бэтмена. Создан на основе комиксов. В фильме задействованы известные актеры: Бен Маккензи, Донал Лог, Робин Лорд Тейлор, Джада Пинкетт-Смит, Шон Пертви. Криминальная драма расскажет о тернистом пути Джеймса Гордона, который работает в полицейском управлении Готэма — самого коррумпированного города мира, и о том, как появился наиболее известный герой нашей эпохи. В этом сезоне появятся самые разные герои: Джокер, Пугало, Бейн, Пингвин, Ядовитый плющ и другие. Комиссару Гордону предстоит в очередной раз навести порядок в родном городе, на этот раз он зовёт на помощь своего однополчанина Эдуардо Дорранса. Тот с собой приводит элитный отряд убийц.

"Настоящий детектив", 3 сезон, сериал идёт с января

Третий сезон культового сериала стартовал в январе, сейчас он в самом разгаре. Создатели развернули новую историю, где из прошлых двух частей сохранилась лишь стилистика. В роли главных детективов — звезда "Зелёной книги" Махершала Али и Стивен Дорфф из "Блэйда". Герои расследуют серию исчезновений детей в городе Озарк, штата Арканзас. В главных ролях: Мэттью Макконахи, Колин Фаррелл, Вуди Харрельсон.

"Скрытое", мистический детектив, идёт с января

Давайте без обиняков: скандинавские драмы до нас доходят обычно в виде криминальных сериалов и нуарных детективов. Но хотелось бы побольше мистики, и, судя по всему, мы её получим. Главное, что фирменный скандинавский стиль сохранится. И наконец-то вместо маньяков — паранормальные явления. Главному герою предстоит расследовать дело, где фигурируют люди со сверхспособностями. Их целый легион, и они опасны. Ему предстоит также переосмыслить собственную жизнь. В ролях: Аугуст Витгенштейн, Изабелла Скорупко, Андерс Мосслинг, Филип Александерссон, Эрик Эриксон, Гизем Эрдоган, Лиза Линнерторп, Акос Салаи.