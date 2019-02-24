Ожидаемые фильмы года: от Тарантино до Белки и Стрелки на дне Чёрного моря

Новый фильм Квентина Тарантино с Леонардо Ди Каприо, Брэдом Питтом и Марго Робби, сказки от Тима Бёртона, Дэнни Бойла и Гая Риччи, проект Скорсезе для Netflix при участии Аль Пачино и Роберта де Ниро, нестареющий Клинт Иствуд, новый хит режиссёра фильма «Географ глобус пропил» и много чего ещё интересного приготовили нам в этом году культовые режиссёры. Лайф собрал самую горячую подборку топ-10.

"Лабиринты прошлого", 21 февраля

Испанский дебют культового иранского режиссёра Асгара Фархади, любимца фестивальной публики. В главных ролях — звёзды испанского кино, игравшие у Альмодовара, братьев Коэн и других, — Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. История зрелой испанки, оказавшейся спустя много лет в родном Мадриде. Но встреча с детством не будет столь радужной, её ждут нелицеприятные тайны и опасные перипетии. Бюджет фильма — 11,8 миллиона долларов.

"Наркокурьер", 28 февраля

Ещё один фильм в копилку, куда уже кинул монетку Дэвид Лоури, снявший комедийный гангстерский фильм с Робертом Редфордом "Старик с пистолетом". В режиссёрском кресле — Клинт Иствуд, признанная звезда спагетти-вестернов. Он же и исполнитель одной из главных ролей. История пожилого ветерана Второй мировой войны, невольно ввязавшегося в наркобизнес. История, в основе которой классический конфликт между семьёй и самореализацией мужчины. Когда смотришь на Иствуда, играющего бедового парня, а в нашем случае — деда, ему как-то верится. Старина снова ввязывается в авантюру "за пригоршню долларов".

"Тень", 7 марта

Чжан Имоу, важнейший режиссёр новой волны китайского кино, давно востребован в Голливуде. В 2016 году вышла его "Великая стена" с Мэттом Дэймоном и Уиллемом Дэфо. Некоторые поклонники возмущались, что китайские актёры немного оттеснены звёздами Голливуда. В новом проекте играют исключительно китайцы: Ден Чао, Сунь Ли, Чжэн Кай и другие. С бюджетом всё в порядке — 44,5 миллиона долларов, хотя это и в три раза меньше, чем в "Великой стене". События исторического боевика разворачиваются в эпоху Троецарствия — китайского средневековья, времени правления самых могущественных династий.

"Дамбо", 28 марта

Одна из самых ожидаемы сказок года! Тим Бёртон снял ремейк диснеевского мультфильма 1941 года, пригласив в проект Еву Грин, Колина Фарелла и Майкла Китона. История великого слонёнка, использующего уши в качестве летательного аппарата. Когда он маленький, над ним все смеются, а когда он становится большим и сильным, дельцы развлекательного бизнеса решают использовать его в своих корыстных интересах. "Дамбо" — ещё один фильм в ряду проектов Disney, основанных на ранее выпущенных ею же мультфильмах, вроде "Золушки", "Книги джунглей" и "Красавицы и чудовища".

"Высшее общество", 11 апреля

Клер Дени — культовый французский режиссёр, автор хоррора с Винсентом Галло и Беатрисс Даль, а также драмы "Хорошая работа" с Дэни Лаваном. И сегодня самые крутые звёзды считают за честь сняться у неё. В её новом фильме играют Роберт Патиссон и Жюльет Бинош. Сюжет разворачивается в космосе, неподалеку от чёрной дыры. Опасных преступников послали на заведомо провальное и смертельно опасное задание в качестве подопытных кроликов. В общем, они должны на всю жизнь остаться в космосе, их задача — участвовать в эксперименте на предмет размножения в условиях повышенной радиации. Фестивальная премьера состоялась в сентябре прошлого года в Торонто. У фильма высокие рейтинги ожидания.

"В Кейптаунском порту", 25 апреля

Сценарист "Бригады", режиссёр фильма по книгам Лимонова, а также народного хита "Географ глобус пропил" Александр Велединский выпускает новый фильм, который мы ждём с 2016 года. В остросюжетном фильме столкнутся три человека с разными характерами и судьбами — Салажонок, Пахан и Моряк. Они встретятся в 1945 году на Дальнем Востоке, чуть не убьют друг друга, каждый из них решит, что убил остальных. И спустя много лет судьба снова сведёт их. Запутанно? Так кажется, пока не посмотришь. Новая история Велединского основана на реальных событиях. Бюджет — 120 миллионов рублей.

"Аладдин", 23 мая

Как только пошёл слух, что Гай Ричи, мастер криминального жанра, снимает "Аладдина", в YouTube сразу разлетелись шуточные ролики, где диснеевский "Аладдин" представлен в озвучке гоблина из "Большого куша". Шутки шутками, но от лихих похождений лондонских братков и гопников Ричи, похоже, отошёл, чему свидетельство — его "Король Артур". Известно, что в проекте приняли участие Наоми Скотт, канадец египетского происхождения Мена Массуд, Уилл Смит. Когда смотришь кадры из грядущей сказки от Гая Ричи, невольно ассоциируешь это всё с "Чираком" Спайка Ли, вариацией на тему "Лисистраты". Создатели обещают, что это будет мюзикл. Зрителя ждёт история Аладдина, решившегося на похищение Джасмин. Бюджет пока не раскрывают, но, судя по всему, он нешуточный.

"Вчера" (Yesterday), 28 июня

Музыкальная сказка. Дэнни Бойла, автора культового хита "На игле", всё время бросает в крайности: от крутого жесткого реализма, криминального экшна — к стилизации под Болливуд, от спортивной монодрамы "127 часов" — к мюзиклу про "Битлз". Речь, собственно, о его новом фильме. Это похоже на страшный сон битломана: "Что если мир однажды забудет про ливерпульскую четвёрку, и только бомжеватый уличный музыкант (в его роли — индус Химеш Патель) останется носителем всего их наследия?" Попахивает антиутопией в духе "451 градус по Фаренгейту". Сценаристом выступил Ричард Кёртис, автор хита "Реальная любовь" и "Рок-волны". Вообще, это нонсенс: причастные к кинопроизводству знают, как трудно добыть права на песни "Битлз", каких деньжищ они стоят. Но тут судьба благоволила создателям: компания Sony ATV предоставила им половину каталога.

"Однажды в Голливуде", 8 августа

Девятый фильм Квентина Тарантино — один из самых ожидаемых релизов года. Проект оброс слухами ещё до того, как был написан сценарий. Изначально акцент делался на том, что это история убийства Шэрон Тэйт бандой Чарльза Мэнсона. Но не зря Тарантино писал сценарий пять месяцев: в фильме будет несколько сюжетных линий, а история известного маньяка станет лишь одной из них. В магистральной линии играют Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо, и, по словам мэтра, это самый крутой актёрский дуэт со времён Роберта Рэдфорда и Пола Ньюмана. Звезда "Титаника" и "Выжившего" сыграл Рика Далтона, актёра телевизионных вестернов, а Брэд Питт — его дублёра. История с Мэнсоном будет скорее фоном для развития основной линии. В роли Шэрон Тэйт — Марго Робби. Возможно, это наиболее личный фильм для Квентина, ведь он прожил большую часть жизни в Лос-Анджелесе, застал даже знаковый 1969 год, когда происходят события фильма.

"Белка и Стрелка 3"

Новинка компании "КиноАтис", выпустившей в своё время несколько анимационных хитов вроде "Необыкновенных приключений Карика и Вали" и "Микрополиса". "Белка и Стрелка. Звёздные собаки" стали первым полнометражным мультфильмом, полноценным хитом, отбившим бюджет. Его сравнивали с "Рататуем" и "Мартышками в космосе". Через три года вышло продолжение, где герои отправились на Луну. В этот раз собаки погрузятся в пучины Чёрного моря. Режиссёр проекта — Вадим Сотсков. Бюджет мультфильма — 200 миллионов рублей. Дата премьеры пока не объявлена.

"Ирландец"

Те, кто соскучился по старому доброму Скорсезе времён "Злых улиц" и "Бешеного быка", те, кому не зашло его "Молчание", останутся довольны. Netflix подготовил сюрприз — историю крутого бандита Фрэнка Ширана по кличке Ирландец, укокошившего добрых три десятка гангстеров. В ролях — старая гвардия: Роберт Де Ниро, Харви Кейтель и Аль Пачино. Дата премьеры пока не объявлена.

"Слишком старый, чтобы умереть молодым"

Многосерийный проект автора "Драйва" Николоса Виндинга Рефна и компании Amazon. История на грани мистики, ведь сюжет разворачивается в нескольких измерениях. Формально это Лос-Анджелес, но он являет свою потаённую сторону. Здесь нищие становятся миллионерами, молодожёны в ночь свадьбы успевают развестись. Здесь невероятно сильны инфернальные и криминальные мотивы. Полицейский Мартин внедряется в преступную группировку, однако не ждите банальной криминальной истории, параллельно герой думает над смыслом жизни, его ждут множественные перерождения, переосмысления порядка вещей. В роли полицейского — Майлз Теллер ("Одержимость", "Дивергент", "Дело храбрых"). Автор сценария — Эд Брубейкер, мастер комиксов в стиле нуар и один из участников проекта "Мир дикого Запада". Дата премьеры пока не объявлена.