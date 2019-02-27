Главный по кокошникам. Как зарабатывают по $11 тыс. на символе русской красоты?

Русские кокошники вошли в моду после Чемпионата мира по футболу, который прошёл прошлым летом в России. Единственный в мире мужчина, изготавливающий кокошники, — Юханн Никадимус. Он рассказал Лайфу, что нужно для изготовления этого старинного предмета гардероба и как сделать его самостоятельно.

— Работая над новым кокошником, я стараюсь сделать не точную копию, а "еще один" головной убор, глядя на который мы бы подумали, что он сделан в XVIII–XIX веке мастерами-современниками, — говорит Юханн Никадимус.

В 2014 году 30-летний Юханн увлёкся реконструкцией кокошников по музейным образцам. А затем стал придумывать их дизайн самостоятельно. Как пояснил мастер по шитью кокошников, до сих пор его профессиональная ниша в России совершенно свободна. Есть мастерские по пошиву традиционного костюма, но так узконаправленно национальным головным убором у нас не занимаются. По словам Юханна Никадимуса, в этой области он единственный специалист.

Иногда для своих кокошников Никадимус покупает материалы в интернет-магазинах и потом рассказывает в соцсетях своим подписчикам, как правильно использовать "жемчуг из Интернета" в украшении кокошника.

— Самое крутое, что на таких ресурсах, как, например, Aliexpress, можно найти тибетскую, китайскую и монгольскую парчу, которая, собственно, и использовалась в традиционном костюме в XVIII–XIX веке. Вообще, там можно найти всё для кокошника, начиная с жемчуга, китайского или индонезийского, который в Интернете стоит не 300–500 рублей, как в московских магазинах, а 150–200 рублей за нитку длиной примерно 40 сантиметров, — говорит Юханн.

Настоящий кокошник из натуральных материалов может стоить около 3000 долларов. У Юханна Никадимуса цена фиксированная — $ 2800. Но ждать готовое изделие придётся не меньше месяца — технология изготовления довольно сложная. Именно поэтому он так дорого стоит, 80% цены — только за работу. И если вы не являетесь большим ценителем натуральных материалов, а кокошник вам нужен только на какое-то мероприятие — можно сделать всё самостоятельно и из недорогих составляющих.

— В год я делаю 3–4 кокошника. В основном клиенты заказывают их для свадьбы и для украшения интерьера. Совсем редкие клиенты — это фольклорные ансамбли, — добавляет Никадимус.

В интернет-магазине можно найти готовый кокошник, который, скорее всего, будет сделан из дешёвых материалов, зато по стоимости обойдётся всего рублей 300. С таким аксессуаром можно показать всем свою любовь к русской культуре и поиграть в барышню-крестьянку из прошлого.

Реплики кокошников Юханн оформляет в застеклённые футляры и продаёт ценителям старины как современные предметы интерьера. Также мастер мечтает открыть первый в России музей кокошника.