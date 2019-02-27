Райан Рейнольдс выставил на продажу меч Дэдпула

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Райан Рейнольдс выставил на продажу меч Дэдпула

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Фото: © twitter.com/Ryan Reynolds

Вырученные средства пойдут на благотворительность. Купить его может любой желающий.

Актёр Райан Рейнольдс выставил на продажу один из четырёх мечей, которыми он пользовался во время съёмок Дэдпула.

Речь идёт о мече "Би", который появился во второй части франшизы. Вырученные средства пойдут на благотворительность в фонд Ronald McDonald House Charities в провинции Канады Британская Колумбия.

Купить аксессуар может любой желающий. Стоимость меча не называется.

Ранее "Дэдпул-2" стал самым кассовым фильмом вселенной "Людей Икс". Общие сборы фильма "Дэдпул-2" превысили 784 миллиона долларов.

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