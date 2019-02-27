Райан Рейнольдс выставил на продажу меч Дэдпула

Актёр Райан Рейнольдс выставил на продажу один из четырёх мечей, которыми он пользовался во время съёмок Дэдпула.
This is Bea. She’s one of four swords I used in Deadpool 2. I‘ve signed it. I want to help the @RMHBC and I think you do too... If you want to take Bea home, go to: https://t.co/j9s8YHpiI4 pic.twitter.com/oJf0XdOb7t— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 26 февраля 2019 г.
Речь идёт о мече "Би", который появился во второй части франшизы. Вырученные средства пойдут на благотворительность в фонд Ronald McDonald House Charities в провинции Канады Британская Колумбия.
Купить аксессуар может любой желающий. Стоимость меча не называется.
Ранее "Дэдпул-2" стал самым кассовым фильмом вселенной "Людей Икс". Общие сборы фильма "Дэдпул-2" превысили 784 миллиона долларов.
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