Ждать придётся долго. Названа дата выхода второго "Аквамена"

Вторая часть "Аквамена" должна выйти 16 декабря 2022 года, через четыре года после выхода первого фильма. Об этом сообщает Business Insider.
Фильм уже находится в производстве. Сценарист второй части — Дэвид Лесли Джонсон, который также работал над "Заклятием-2". Он же и отвечал за сюжет первого фильма. Режиссёром станет Джеймс Ван (режиссёр первой части).
Ранее "Аквамен" стал самой кассовой киноадаптацией комиксов DC в истории, принеся киностудии Warner Bros. 1,009 миллиарда долларов по всему миру. Благодаря этому фильм Джеймса Вана обошёл по сборам "Тёмного рыцаря: Возрождение легенды".
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