Названы номинанты кинопремии "Ника"

Фильм "Лето" Кирилла Серебренникова будет участвовать в 12 номинациях кинопремии.

Оргкомитет премии "Ника" назвал список номинантов. Об этом сообщает "Интерфакс".

На главный приз "Лучший фильм" претендуют пять постановок: "Лето" Кирилла Серебренникова, "Война Анны" Алексея Федорченко, "Человек, который удивил всех" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, "Довлатов" Алексея Германа-младшего и "История одного назначения" Авдотьи Смирновой.

Фильм Серебренникова будет участвовать в 12 номинациях, "Война Анны" Федорченко — в десяти. Всего номинаций — 32. Среди них — "Лучший режиссёр", "Лучший актёр", "Лучшая актриса" и прочие. Церемония вручения премии "Ника" пройдёт в московском театре "Русская песня" 30 марта.