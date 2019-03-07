BadComedian о проекте Абрамовича. Строим российский Голливуд?

Автор ютуб-канала BadComedian Евгений Баженов о том, чем накормит российского зрителя фонд Романа Абрамовича.

Немного предыстории: стало известно, что миллиардер создал частный фонд развития кинематографа "Кинопрайм" и намерен предложить российским продюсерам и режиссёрам 6 млрд рублей. До этого инвестициями такого масштаба занималось только государство. Но вот на что потратит деньги владелец лондонского "Челси" — пока можно только гадать. Понятно, что в частной структуре вряд ли кто-то позволит пилить "радужные фантики". И фильмы, по идее, должны будут окупаться. Могу только предположить, что он станет конкурентом студии "Тритэ" Никиты Михалкова.

Сейчас зрителям стандартно по шаблону "впаривают" один и тот же пережаренный продукт — 70% комедий, чаще калек с нашумевших западных хитов, 10% хорроров и 20% всего остального. В последние несколько лет сформировался тренд на фильмы, посвящённые спортивным достижениям.

Схема раскрутки таких продуктов очень проста. Для раскрутки скупаются наиболее массовые СМИ, и 24/7 начинают на основных каналах мусолить новый фильм. Как все зрители выходят с сеансов в невероятном воодушевлении, как они радуются и чуть ли не начинают жизнь заново! Чуть ли не легальный героин показывают в кинотеатрах: "Срочно! Все быстрее берите по восемь билетов на восхитительный великий фильм!". Врут в открытую — ведь никого за это в ТВ-холдингах не наказывают.

Выпускают эти "творения", как правило, под праздник и на выходные — к Новому году, мартовским и майским праздникам и т.д. Ведь людям нужен досуг, и в это время фильм "запускается" в кинотеатры. Отсутствие конкуренции, промывка мозгов по ТВ — и зритель идёт, а фильм становится успешным.

В остальном у нас редки примеры, когда без поддержки на ТВ фильм выстреливает. Могу только фильм "Горько!" вспомнить. У него рекламная кампания была не самая богатая, его сильно не продвигали, сам "зашёл". Хотя, может, я что-то забыл, ещё в памяти остались мелкие комедии Сарика Андреасяна, которые самостоятельно без промывки мозгов собирали кассы.

От зрителя сейчас мало что зависит. Он приходит в кинотеатр, где вы расчистили поляну: есть ваш фильм и какой-нибудь адовый артхаус. Есть "Движение вверх", "Викинг" или "Притяжение" и какая-нибудь мегамелодрама артхаусная некоего Мстислава Гжелика.

Человек, естественно, пойдет на "мегабоевик, мегафантастический, исторический" блокбастер "Притяжение вниз". Не оставь выбора зрителю — и сборы в кармане. А идея качественного кино у нас на таких рельсах так и не заработала, и сборов не появилось.

Новый фонд кино может вбухивать такое же бесконечное количество денег. Вопрос — каковы цели? Он хочет вернуть деньги или сделать хорошее кино? Вряд ли он хочет сделать хорошее кино, хотя шанс есть. Есть ли смысл частному фонду тратить деньги ради искусства? Даже если он будет вкладываться в перспективных режиссёров, пытаться делать хорошие проекты, но смысл?

Обычно все хотят зарабатывать: в таком мире живём, поэтому вопрос в сборах. Для них нужно делать комедии, к тому же недорого. Конечно, и в результате таких проектов могут родиться талантливые ленты.

Недавно государственный фонд кино попросил вернуть деньги, и выяснилось, что почти треть фильмов не была снята или провалилась в прокате. Эта стандартная практика, которая сложилась ещё, по-моему, при Швыдком (экс-министре культуры). Тогда, если не ошибаюсь, существовал Комитет по кинематографии при правительстве. Он вкладывал деньги в производство картин, которые снимались за гроши, но бюджеты на них выделялись ненастоящие. Их показывали заказчику и складывали на полку, никто такие фильмы больше не видел, при этом деньги потрачены, фильм снят, но плёнка где-то валяется. Один раз я делал на такой фильм обзор — "Приключения в тридесятом царстве". Это был трешевый дешёвый хлам с костюмами, которые собрали с помоек.

Семь лет они спонсировали "Викинга" — семь лет! Никто не задался вопросом, на что тратили деньги все эти годы. Люди сидели на зарплатах семь лет. По моим источникам, и сейчас есть несколько картин, которые из года в год просят финансирование. Не хватило бюджета, бывает же такое. А бывает, что просто не снимают, но зарабатывают деньги. Есть много схем.

В теории нам как зрителям могут быть плюсы от этих фондов, ведь они действительно могут снять хорошее кино. Даже Фонд кино периодически выделяет деньги достойным режиссёрам, сценаристам, проектам. Повторю про Александра Ханта, который снял "Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов". Тематика очень спорная для Министерства культуры, и вопрос, почему на это выделяются деньги, всё еще стоит, но это вопрос морали, мы не будем его рассматривать.

Режиссёр искренне хотел снять этот фильм. Получился не так чтобы шедевр, но фильм выбивается из всех картин отечественного производства, которые спонсирует Минкульт, как более или менее нормальный, и там не пилились деньги. Из-под крыла Фонда кино периодически выходят пусть убыточные, но неплохие проекты. Нам как зрителям выгодно, чтобы как можно больше денег вкладывалось в кино, и среди куч мусора мы всегда заметим алмазик!