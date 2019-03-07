"Дух огня" помог кинозрителям подумать о своих истоках

Кинофестиваль в Ханты-Мансийске собирает со всего мира фильмы о духе времени и национальной культуре.

Международный фестиваль кинодебютов "Дух огня" в семнадцатый раз прошёл в Ханты-Мансийске. Радикальная стилистика режиссёров Бразилии, Аргентины, США, Франции, Германии, Индии, Турции и России привлекает настоящих киноманов с разных частей света уже не первый год. В этом году основным трендом события стало размытие границ игрового и документального направлений. При этом акцент, подчёркивающий национальную самостийность дебютантов, никуда не исчез.

Программу международного конкурса оценивало жюри под руководством 60-летнего Лав Диаса, культового филиппинского режиссёра, знаменитого своими медитативными и философскими фильмами, которые ценят отборщики всех без исключения международных фестивалей. Первые три места завоевали ленты из Франции, Турции, Германии и Аргентины.

Гран-при — "Золотая тайга" (и 600 тыс. рублей) — достался ленте французского режиссёра Виржиля Вернье "София Антиполис". Действие фильма разворачивается в технопарке развлечений "София Антиполис" в солнечном Лос-Анджелесе, который становится антитезой современной культуры. Когда высокие технологии — не будущее, а по версии автора фильма — ступень назад, ведущая к деградации.

"Серебряную тайгу" и 300 тыс. рублей жюри присудило турецкому автору Тарыку Акташу за "Туманность мёртвой лошади" — своеобразное размышление о смерти, притча о двух сторонах существования и чёрте, разделяющей жизнь и небытие.

А "Бронзовую тайгу" и 100 тыс. руб. жюри решило разделить между двумя картинами — "Адам и Эвелин" из Германии и "Ещё раз снова" из Аргентины.

Оба фильма — очень личные переживания, фоном для которых становятся исторические события и катаклизмы. Первый — работа 55-летнего режиссёра-дебютанта Андреаса Гольдштайна, второй — Ромины Паулы, известной в Аргентине писательницы.

Гран-при "Золотая тайга" победителям российской программы вручала международная кинозвезда Настасья Кински, давно ставшая завсегдатаем российских кинофестивалей. Она бывала во многих российских городах — от Москвы до Читы. К Ханты-Мансийску актриса, возможно, прониклась особым теплом после того, как её покатали на оленях, наряжали в платья местных дизайнеров, показали большую ретроспективу фильмов, где она снималась.

Настасья, дочь легендарного Клауса Кински, названная им русским именем в честь героини Достоевского, и сама давно уже знаменитая артистка, получила почетную награду "За вклад в мировой кинематограф" из рук президента "Духа огня" Сергея Соловьёва. Он напомнил зрителям, что эта актриса внесла неоценимый вклад и в нашу культуру, сыграв во многих экранизациях русской классики: "Вешние воды" Ежи Сколимовского по повести Ивана Тургенева, "Любовники Марии" Андрея Кончаловского по книге Андрея Платонова, "Униженные и оскорблённые" (где её партнёром был Никита Михалков) Андрея Эшпая по роману Достоевского.

В программе фестиваля на отдельных площадках были представлены новинки российского кино и фильмы для детей и юношества. Одним из открытий стала лента "Кастинг" дебютанта в режиссуре актёра Игоря Стама — полудетективная, зловеще-комедийная, малобюджетная и очень изобретательная фантазия о том, как бесцветный маргинал, которого не признают и не замечают, проходит таинственный кастинг не куда-нибудь, а на самый высокий пост в стране. Она получила приз зрительских симпатий.

Среди фильмов для детей победу завоевал фильм "Это не навсегда" молодых режиссёров Евгении Яцкиной и Алёны Рубинштейн. Он о детях, которые в наши дни растут в детских домах и отчаянно надеются когда-нибудь обрести родителей, встретить тех, кого смогут назвать мамой и папой. По сложившейся традиции на эту секцию зрители приходят семьями. Во время показа эмоции зашкаливали не только у зрителей, но и у профессионального жюри Европейской ассоциации детского кино.

Ещё одно открытие этого года — лента "Хон Юш. Путь от Оби" из конкурса российских дебютов. Впервые на хантыйском языке снят полнометражный игровой фильм Зинаиды Лонгортовой, представительницы народа ханты, живущей на Ямале.

Автор — известная ямальская писательница и тележурналистка. Сначала она написала книгу "Путь от Оби. Под крылом Матери-Вороны", которая выходит на русском, а в следующем году, возможно, будет издана на хантыйском. Автору показалось, что эта проза, через отдельно взятое семейство рассказывающая о вкладе малочисленного народа ханты в победу в Великой Отечественной войне, — готовый сценарий. И Лонгортовой захотелось, чтобы люди смогли не только прочесть эту историю, но и увидеть воочию.

Действие разворачивается на ямальской земле и охватывает самые тяжёлые для страны годы: начиная с 1937 -го — это пик сталинских репрессий — и заканчивая окончанием войны. Перед глазами зрителя проходят шаманы и энкавэдэшники, ханты и репрессированные русские... Через судьбу отдельно взятой семьи Хартагановых зритель видит панораму того времени.

Картина получила приз компании "Газпром нефть" — генерального партнёра кинофестиваля — с формулировкой "За сохранение культурных традиций". Член правления, заместитель генерального директора "Газпром нефти" Александр Дыбаль подчеркнул, что у фестиваля сложился по-настоящему оригинальный формат — демонстрация дебютных фильмов со всего мира, которая выделяет это событие из числа прочих и позволяет привлекать в регион туристов.

Среди гостей в этом году были такие актёры, как Павел Акимкин, Юлия Пересильд и Лиза Арзамасова. Они участвовали в спектакле "Стиховаренье", которым был открыт кинофестиваль. Тема Года театра была подхвачена и представлена режиссёрским двуумвиратом известных театральных режиссёров Бориса Юханана, главы "Электротеатра Станиславский", и Николая Коляды, руководителя екатеринбургского "Коляда-театра".

Прилетала Ирина Гринёва с мужем-фигуристом Максимом Шебалиным. Он дебютировал короткометражкой "Умри, Джульетта", где Ирина сыграла главную роль.

На один день вырвалась со съёмок Екатерина Волкова — она получила приз за лучшую женскую роль в фильме "Молодое вино". Призом за лучшую мужскую роль отмечен армянский артист Микаэл Погосян, сыгравший главную роль в трагикомедии Алексея Злобина "Лорик".

Наталья Негода, легендарная "Маленькая Вера", участвовала в работе актёрского жюри и вне конкурса вместе с режиссёром Сергеем Ливневым представила новый фильм — "Ван Гоги", в котором сыграла вместе с Алексеем Серебряковым и Даниэлем Ольбрыхским.

Сейчас фильмы-победители 17-го "Духа огня" можно увидеть в московском кинотеатре "Иллюзион", там до 10 марта проходит программа "Эхо фестиваля".